Työllisyys- ja kotoutumisjaosto käsitteli maahanmuutto- ja kotoutumisohjelmaa ja pureutui nuorisotyöttömyyteen

Maahanmuutto- ja kotoutumisohjelma konkretisoi Espoo-tarinan maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevat tavoitteet. Ohjelman kolme strategista tavoitetta ovat väestöryhmien välisten erojen kaventaminen, Espoon elinvoiman vahvistaminen sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, hyvinvoinnin ja osallisuuden lujittaminen.

Tavoitteita edistetään muun muassa koulutukseen ja työllisyyteen, kansainvälisten osaajien houkutteluun sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvillä toimilla. Ohjelmassa asetetaan tavoitteita myös ulkomaalaistaustaisten työllisyyden vahvistamiselle, kotoutumiskoulutuksen vaikuttavuudelle ja ruotsiksi kotoutuvien määrän lisäämiselle. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden houkuttelua sekä tukea kansainvälistä rekrytointia ja maahanmuuttajataustaista yrittäjyyttä.

Vuoden 2025 lopussa Espoossa oli yli 84 000 vieraskielistä asukasta eli noin 26 prosenttia kaupungin väestöstä. Vieraskielisten asukkaiden osuus kaupungin väestönkasvusta oli lähes 85 prosenttia.

Jaosto jätti Espoon maahanmuutto- ja kotoutumisohjelman pöydälle. Jaosto jatkaa ohjelman käsittelyä 19.10.

Nuorisotyöttömyyden kasvu liittyy uusien nuorten työnhakijoiden määrän kasvuun, ei työttömyyden pitkittymiseen

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Espoossa ja Kauniaisissa heinäkuussa 2026 28,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työttömiä nuoria oli yhteensä 2 513, mikä oli 561 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Nuorisotyöttömyyden kasvu liittyy ennen kaikkea uusien nuorten työnhakijoiden määrän kasvuun, ei työttömyyden pitkittymiseen. Kasvu painottuu vastavalmistuneisiin ja toisen asteen suorittaneisiin nuoriin. Suurin osa kasvusta koskee Suomen kansalaisia ja suomenkielisiä nuoria. Kasvusta huolimatta Espoon nuorten työttömyysosuus on Suomen kuuden suurimman kaupungin joukossa toiseksi matalin.

Nuorten työnhaun keskimääräinen kesto pysyi Espoossa 25 viikossa ja pitkäaikaistyöttömien osuus laski vuoden takaiseen verrattuna. Tiedot perustuvat heinäkuun 2026 virallisiin tilastoihin.

Nuorten työllistymistä vaikeuttaa muun muassa ensimmäisten työpaikkojen niukka tarjonta, työkokemuksen ja verkostojen puute sekä koulutuksesta työelämään siirtymisen vaikeudet.

Jaoston kokousajat vuosille 2027–2028

Jaosto päätti kokousaikataulustaan vuosille 2027 ja 2028.

Vuonna 2027 kokoukset pidetään:

25.1.

8.3.

5.4.

7.6.

23.8.

20.9.

11.10.

15.11.

Vuonna 2028 kokoukset pidetään:

24.1.

6.3.

3.4.

22.5.

21.8.

18.9.

13.11.

11.12.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.