Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsitteli tilannekatsauksia

Maanantain kokouksessaan elinkeinojaosto päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin kaupungin toimitilatonttitarjonnasta ja yritysten asiointipalveluista kaupunkiympäristön toimialalla.

Lisäksi elinkeinojaosto päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston yritysten perustamista ja kasvua tukevista palveluista. Katsauksen mukaan elinkeino-osasto järjestää palveluita, jotka auttavat uusien yritysten perustamisessa ja tarjoavat tukea yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Elinkeinojaosto kokoontuu seuraavan kerran 2. marraskuuta

Maanantain kokouksen jälkeen elinkeinojaosto kokoontuu vuonna 2026 vielä kaksi kertaa. Seuraava kokous järjestetään maanantaina 2. marraskuuta. Vuoden kaikki kokousajat löytyvät elinkeinojaoston sivuilta.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla.