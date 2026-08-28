Pelastakaa Lapset varoittaa: super-El Niño voi pahentaa nälkäkriisiä ja uhata jopa 8 miljoonaa lasta

Pelastakaa Lasten analyysi perustuu IPC-järjestelmän (Integrated Food Security Phase Classification) tuoreimpiin tietoihin. Vähintään kriisitason ruokaturvattomuudesta (IPC-vaihe 3+) kärsivien ihmisten määrän odotetaan kasvavan kuudessa maassa 12,6 miljoonasta 16,4 miljoonaan maaliskuuhun 2027 mennessä. Kasvu johtuu osittain lähestyvän "super-El Niñon" vaikutuksista.

Arviointi kattoi Madagaskarin, Malawin, Mosambikin, Sambian, Ugandan ja Kenian, joista on saatavilla tuore IPC-analyysi ja joissa El Niñon ennustetaan aiheuttavan tuhoisia vaikutuksia.

Tällä hetkellä 6 miljoonaa lasta kärsii näissä kuudessa maassa akuutista ruokaturvattomuudesta. Pelastakaa Lasten mukaan määrän ennakoidaan kasvavan 8 miljoonaan tulevien kuukausien aikana, ellei kiireellisiin toimiin ryhdytä.

El Niño syventää ruokakriisiä

Somaliasta odotetaan pian uusia nälkää koskevia tietoja, ja maan on jo varoitettu olevan vaarassa kärsiä El Niñoon liittyvistä tulvista.

Ugandassa 4,4 miljoonan ihmisen arvioidaan kärsivän akuutista ruokaturvattomuudesta vuoden 2027 alkuun mennessä. Määrä on lähes kaksinkertainen verrattuna vastaavaa ajanjaksoa koskevaan arvioon vuonna 2025. Sambiassa tilanteen ennustetaan heikkenevän tätäkin voimakkaammin. Vähintään kriisitason ruokaturvattomuudesta kärsivien ihmisten määrän arvioidaan kasvavan 80 prosenttia yli 1,2 miljoonaan. Madagaskarissa määrän ennustetaan kasvavan 75 prosenttia, Mosambikissa 55 prosenttia ja Malawissa 35 prosenttia.

Madagaskarissa noin 502 000 alle 5-vuotiaan lapsen, eli joka kymmenennen tämän ikäisen lapsen, arvioidaan kärsivän akuutista aliravitsemuksesta toukokuun 2026 ja huhtikuun 2027 välisenä aikana. Heistä noin 78 000:n arvioidaan kärsivän vakavasta akuutista aliravitsemuksesta, joka on aliravitsemuksen hengenvaarallisin muoto ja vaatii kiireellistä lääketieteellistä hoitoa.

Nälkä ja ruokaturvattomuus vaarantavat lasten terveyden, koulunkäynnin ja turvallisuuden

– Nälässä ei ole kyse vain tyhjistä vatsoista. Lapset, jotka eivät saa riittävästi ravitsevaa ruokaa, ovat suuremmassa vaarassa kärsiä aliravitsemuksesta, sairastua, jäädä pois koulusta sekä joutua hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun kohteeksi. Mitä pidempään perheet jäävät ilman tukea, sitä vaikeampaa lasten on toipua, sanoo Pelastakaa Lasten itäisen ja eteläisen Afrikan aluejohtaja Yvonne Arunga.

Ruokakriisiä pahentaa yksi viime vuosien voimakkaimmista El Niño -sääilmiöistä yhdessä ennätyksellisen korkeisiin maapallon lämpötiloihin. Yhdistelmä aiheuttaa osissa eteläistä Afrikkaa vaarallista kuivuutta, satomenetyksiä ja karjan menetyksiä. Osissa itäistä Afrikkaa El Niño puolestaan aiheuttaa tuhoisia tulvia ja ajaa jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevia perheitä syvemmälle kriisiin.

Pelastakaa Lasten mukaan El Niño voimistuu tilanteessa, jota leimaavat konfliktit, nälkä, pakkomuutto, taloudellinen epävakaus ja humanitaarisen rahoituksen leikkaukset. Ilman varhaisia toimia ilmastoon liittyvät kriisit todennäköisesti pahentavat jo olemassa olevia haavoittuvuuksia ja lisäävät humanitaarisen avun tarvetta erityisesti lasten ja heidän perheidensä keskuudessa.

Pelastakaa Lapset vaatii toimia ennen El Niñon pahimpia vaikutuksia

– Tiedämme, että El Niño on tulossa. Tiedämme, mitkä lapset ovat suurimmassa vaarassa. Ja tiedämme, että ennakoivat toimet toimivat. Hallitusten on muutettava ennakkovaroitukset varhaisiksi toimiksi suojellakseen keskeisiä palveluja, kuten kouluja, sairaaloita, vesihuoltoa ja sosiaaliturvajärjestelmiä, ennen kuin kriisi iskee. Kansainvälisen yhteisön ja avunantajien on investoitava nyt, ennen kuin kuivuus, tulvat ja ruokakriisit pahenevat. Jokainen euro, joka käytetään yhteisöjen auttamiseen varautumaan ja toimimaan ajoissa, voi pelastaa ihmishenkiä, suojella toimeentuloa ja vähentää tarvetta myöhemmin toteutettaville, huomattavasti suuremmille humanitaarisille avustustoimille, sanoo Yvonne Arunga.

Pelastakaa Lapset on panostanut merkittävästi ennakoivaan toimintaan eli käytännön toimiin, joihin ryhdytään ennen ennustettuja kriisejä niiden lapsiin ja yhteisöihin kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi.

Eri puolilla aluetta järjestö auttaa perheitä varautumaan tulviin, myrskyihin ja kuivuuteen muun muassa tarjoamalla lapsille suunnattua ennakkovaroitustietoa, tukemalla evakuointisuunnittelua, vahvistamalla yhteisöjen valmiutta sekä myöntämällä ennakoivaa käteisapua, jonka avulla perheet voivat varautua katastrofeihin.

Pelastakaa Lapset vahvistaa myös terveydenhuollon yksiköitä, kouluja ja vesijärjestelmiä, jotta ne kestäisivät paremmin tulvia, kuivuutta ja muita ilmastoon liittyviä kriisejä.

Toimituksille tiedoksi:

https://www.ipcinfo.org/ (IPC-vaihe 3+). Maat valittiin sillä perusteella, että niiden IPC-analyysit olivat voimassa syyskuussa 2026 ja sisälsivät ennusteen vuoden 2026 loppuun tai vuoden 2027 ensimmäiselle neljännekselle, jolloin El Niñon vaikutusten odotetaan olevan voimakkaimmillaan.

Kaikissa maissa Pelastakaa Lapset vertasi tällä hetkellä vähintään IPC 3-tasolla olevien ihmisten määrää saman analyysin ennusteeseen vuoden 2027 alusta. Lasten määrä arvioitiin vähintään IPC 3-tason ruokaturvattomuudesta kärsivien ihmisten kokonaismäärästä käyttäen YK:n World Population Prospects 2024 -väestöennusteen mukaista lasten osuutta kunkin maan väestöstä.

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Delfhin Mugo, mediapäällikkö (Nairobi, Kenia), Delfhin.Mugo@savethechildren.org tai toimistoajan ulkopuolella media@savethechildren.org.uk / +44(0)7831 650409.