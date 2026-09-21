Virta vetoaa SDP:hen: Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt vastapainoksi Orpon hallituksen linjattomuudelle
21.9.2026 19:09:30 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vasemmistoliitto on ilmoittanut tukevansa Vihreiden esittämää epäluottamusta puolustusministeri Antti Häkkäselle tämän Israel-vierailun vuoksi. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kutsuu nyt myös SDP:tä mukaan rintamaan.
Puolustusministeri Antti Häkkänen vieraili syyskuussa Israelissa ja Libanonissa ja tapasi Israelin puolustusministerin Israel Katzin. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on vaatinut hallitukselta vastausta siihen, onko tapaamisesta linjattu koko hallituksen kesken.
Virta on myös kertonut aikovansa esittää epäluottamusta puolustusministerin toiminnasta. Vasemmistoliitto on kertonut tukevansa aloitetta ja SDP puolestaan on kertonut harkitsevansa kantaansa.
– Vasemmistoliitto teki oikean ratkaisun. Kyse ei ole enää yhden ministerin henkilökohtaisesta arviointivirheestä, vaan siitä, kantaako Suomi vastuunsa kansainvälisestä oikeudesta vai ei, Virta sanoo.
Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut vierailun liittyvän Daavidin Linko -asejärjestelmän käyttöönottoon. Virta ei tätä purematta niele.
– Tässä tilanteessa ministerivierailu Israeliin on ulkopoliittinen signaali. Jos aiemmin vierailut ovat hoituneet asiantuntija- ja virkamiestasolla, miksi nyt oli välttämätöntä lähettää paikalle ministeri? Jo aiemmin Suomi on päätynyt Israelin propagandakoneen käyttöön ja nytkin Häkkänen näkyy poseeraavan Israelilaisen asevalmistajan somekuvissa. Pääministerin on perusteltava paremmin ja vastattava siihen, kuka hallituksen Israel-politiikkaa johtaa ja mikä linja ylipäänsä on? Virta toteaa.
Osa hallituspuolueiden edustajista on kuvannut ministeritason yhteydenpitoa Suomen puolustuksen kannalta välttämättömäksi.
– Välttämätöntä olisi lopettaa kansanmurha Gazassa. Välttämätöntä olisi tehdä kaikki voitava Israelin painostamiseksi asiassa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Jatkuvasti syvenevä yhteistyö ei luo tätä painetta, päinvastoin, Virta puuskahtaa.
Virta toivoo opposition sekä hallituspuolueiden ihmisoikeusmyönteisten edustajien liittyvän rintamaan, jossa Israelille vaaditaan pakotteita ja kansanmurhalle loppua. Hän vetoaa erityisesti kantaansa vielä harkitsevaa SDP:tä liittymään oppositiorintamaan epäluottamuslauseen puolesta.
– Nyt SDP:llä on paikka valita. Tämä ei ole oppositiopeliä vaan periaatekysymys: jos puolustusministeri voi mennä kättelemään Katzin kanssa ilman seurauksia, mitä tapahtuukaan seuraavaksi? Matkustaako pääministeri valtiovierailulle Israeliin juhlistamaan hyvää yhteistyötä? Toivon todella, että SDP on mukana, kun luottamus punnitaan, Virta toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
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