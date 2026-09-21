Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote
21.9.2026 19:08:18 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Mediatiedote, pelastuslaitoksen tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta
Klo 08:51 rakennuspaloepäily, Jyväskylä
Helokantiellä olevan kerrostalon rappukäytävässä oli savua. Pelastuslaitos kävi asunnot läpi, mutta savun aiheuttajaa ei saatu selville. Ei paloa tai henkilövahinkoja.
Klo 14:08 liikennevälinepalo, pieni, Uurainen
Virastotiellä paloi henkilöauto parkkipaikalla. Palo oli onnistuttu sammuttamaan sivullisten toimesta jauhesammuttimella. Pelastuslaitoksen yksikkö varmisti tilanteen. Ei henkilövahinkoja.
Klo 16:05 savuhavainto, Jyväskylä
Lintukankaalla tehtiin savuhavainto metsän keskeltä nousevasta savupilarista. Kyseessä oli nuotiopaikka, josta savu nousi.
Klo 16:58 ihmisen pelastaminen, Jyväskylä
Yksi aikuinen ja kaksi lasta olivat jääneet jumiin hissiin. Pelastuslaitos vapautti henkilöt hissistä.
Klo 16:59 rakennuspalo keskisuuri, Jyväskylä
Kortepohjassa, Emännäntiellä osittain avonaisessa porraskäytävässä paloivat lastenrattaat. Ensimmäisenä kohteeseen saapunut pelastuslaitoksen yksikkö sammutti rattaat. Pelastuslaitos muistuttaa, ettei poistumistiellä tule säilyttää mitään tavaroita. Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellareiden ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaroita.
Klo 17:46 ihminen puristuksissa, Jyväskylä
Polkupyöräilijän jalka oli jäänyt pinnojen väliin. Pelastajat irrottivat henkilön jalan pinteestä.
Klo 18:18 öljyvahinko pieni, Laukaa
50 litraa hydrauliikkaöljyä valui hallin pihassa maahan. Ilmoittaja oli saanut itse imeytettyä jo osan aineesta pelastuslaitoksen saavuttua.
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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#hyvaks #hyväarkikaikille
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