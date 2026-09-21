Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Kerro näkemyksesi alueesi päihdetilanteesta

21.9.2026 19:59:08 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Uudenmaan hyvinvointialueet selvittävät asukkaidensa näkemyksiä paikallisesta päihdetilanteesta kyselyllä. Vastaamalla kyselyyn asukkaiden on mahdollista tuoda esiin näkemyksiään alueilla koetuista päihdehaitoista ja miten haittoja voitaisiin vähentää. Kysely on auki 21.9.-11.10.2026.

Uudenmaan hyvinvointialueet selvittävät asukkaidensa näkemyksiä paikallisesta päihdetilanteesta kyselyllä. Vastaamalla kyselyyn asukkaiden on mahdollista tuoda esiin näkemyksiään alueilla koetuista päihdehaitoista ja miten haittoja voitaisiin vähentää. Kysymysten aiheina ovat tupakka- ja nikotiinituotteet, alkoholi ja huumeet sekä rahapelaaminen. Asukkailta pyydetään myös havaintoja alaikäisten päihteidenkäytöstä ja asuinalueiden turvallisuudesta. Tietoa hyödynnetään hyvinvointialueiden ja alueiden kuntien ehkäisevässä päihdetyössä. 

Kysely on auki 21.9.-11.10.2026. Jokaisella hyvinvointialueella on oma kyselylomake, johon alueen asukas voi vastata. Vastaaminen tapahtuu nimettömästi ja luottamuksellisesti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

“Itä-, Länsi- ja Keski-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet toteuttavat päihdetilannekyselyn ensimmäistä kertaa tällä kokoonpanolla. Vastauksia alueen asukkailta toivotaan runsaasti, jotta hyvinvointialuekohtaisen tiedon lisäksi Uudenmaantasoinen vertailu olisi mahdollista,” kertovat kyselystä vastaavat hyvinvointialueiden asiantuntijat.  

Kysely on osa THL:n valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön Pakka-menetelmää, jota käytetään alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyssä. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kyselylomake: https://link.webropolsurveys.com/S/E19BDA5D79132541  

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kyselylomake: Kysely Päihdetilanteesta Keski-Uudellamaalla – Täytä lomake 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kyselylomake: https://link.webropolsurveys.com/S/7D4CE4035C00F744  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kyselylomakkeet:  https://www.vakehyva.fi/fi/ajankohtaista/ajankohtaista/ota-kantaa-vantaan-ja-keravan-hyvinvointialueen-paihdetilanteeseen-ja-vastaa-kyselyyn  

Lisätietoja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue: ehkäisevän työn erityisasiantuntija Laura Rosenberg, laura.rosenberg@itauusimaa.fi 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue: erityisasiantuntija Olli Laiho, olli.laiho@keusote.fi 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue: ehkäisevän työn asiantuntija Tuija Tuormaa, tuija.tuormaa@luvn.fi 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue: ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Kati Tervo, ehkaiseva.paihdetyo@vakehyva.fi 

Avainsanat

Länsi-Uusimaahyvinvointialuemielenterveys- ja päihdepalvelutpäihteet

Yhteyshenkilöt

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Twitter: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Verkkosivut: www.luvn.fi 

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