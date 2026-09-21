Berätta din syn på rusmedelssituationen i ditt område
21.9.2026 20:05:18 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Välfärdsområdena i Nyland utreder invånarnas syn på den lokala rusmedelssituationen med hjälp av en enkät. Genom att svara på enkäten har invånarna möjlighet att framföra sina åsikter om upplevda skador och olägenheter som orsakas av missbruk i områdena och hur dessa kan minskas. Enkäten är öppen från den 21 september till den 11 oktober 2026.
Välfärdsområdena i Nyland utreder invånarnas syn på den lokala rusmedelssituationen med hjälp av en enkät. Genom att svara på enkäten har invånarna möjlighet att framföra sina åsikter om upplevda skador och olägenheter som orsakas av missbruk i områdena och hur dessa kan minskas. Frågorna handlar om tobaks- och nikotinprodukter, alkohol och droger samt penningspel. Vi ber också invånarna ge observationer om minderårigas användning av alkohol och droger samt om säkerheten i bostadsområdena. Uppgifterna utnyttjas i det förebyggande alkohol- och drogarbetet i välfärdsområdena och kommunerna i områdena.
Enkäten är öppen från den 21 september till den 11 oktober 2026. Varje välfärdsområde har ett eget enkätformulär som områdets invånare kan fylla i. Enkäten besvaras anonymt och konfidentiellt på finska, svenska eller engelska.
"Östra, Västra och Mellersta Nylands samt Vanda och Kervo välfärdsområden genomför enkäten för första gången med den här sammansättningen. Vi hoppas på rikligt med svar från invånarna i området, så att en jämförelse på Nylandsnivå blir möjlig, utöver den välfärdsområdesspecifika informationen," berättar de ansvariga experterna från välfärdsområdena om enkäten.
Enkäten är en del av THL:s riksomfattande Pakka-metod för förebyggande alkohol- och drogarbete, som används för att förebygga skador orsakade av alkohol, tobak och penningspel.
Östra Nylands välfärdsområdes enkätformulär: https://link.webropolsurveys.com/S/E19BDA5D79132541
Mellersta Nylands välfärdsområdes enkätformulär: Kysely Päihdetilanteesta Keski-Uudellamaalla – Täytä lomake
Västra Nylands välfärdsområdes enkätformulär: https://link.webropolsurveys.com/S/7D4CE4035C00F744
Vanda och Kervo välfärdsområdes enkätformulär: https://www.vakehyva.fi/fi/ajankohtaista/ajankohtaista/ota-kantaa-vantaan-ja-keravan-hyvinvointialueen-paihdetilanteeseen-ja-vastaa-kyselyyn
Mer information:
Östra Nylands välfärdsområde: specialsakkunnig inom förebyggande arbete Laura Rosenberg, laura.rosenberg@itauusimaa.fi
Mellersta Nylands välfärdsområde: specialsakkunnig Olli Laiho, olli.laiho@keusote.fi
Västra Nylands välfärdsområde: sakkunnig inom förebyggande arbete Tuija Tuormaa, tuija.tuormaa@luvn.fi
Vanda och Kervo välfärdsområde: sakkunnig inom förebyggande alkohol- och drogarbete Kati Tervo, ehkaiseva.paihdetyo@vakehyva.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuija TuormaasakkunnigTjänster inom mental- och missbrukarvårdenPuh:+358406393115tuija.tuormaa@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Twitter: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
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Webbplats: www.luvn.fi
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