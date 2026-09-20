SPV jatkaa lakeuden herrana
21.9.2026 21:17:01 EEST | Fliiga | Tiedote
Seinäjoen Peliveljet jatkaa F-liigan miesten sarjaa puhtaalla pelillä, kun se otti jo kolmannen voittonsa kaatamalla paikallisottelussa Jymyn maalein 11-4. Jymylle tappio oli kolmas kolmessa ottelussa.
Santeri Uusi-Laitila ja Riku Hakanen laukoivat SPV:lle kuudessa minuutissa kahden maalin johdon, ja Peliveljet jatkoi iskemällä näyttävän maalin toisensa jälkeen niin nopeilla syöttökuvioilla ja läpiajoilla kuin tarkoilla kaukolaukauksillakin. Parannettavaa sen sijaan jäi rangaistuslaukauksiin, sillä niistä joukkueelle kirjattiin kaksi epäonnistumista Jymyn maalilla käynyttä Sami Saarikkoa vastaan. Riku Hakaselta pallo karkasi kesken harhautuksen, ja Karri Vaaralan laukaus jäi torjuntaan.
Jymy sen sijaan iski vähistä paikoistaan hyvällä prosentilla, kun kahden erän jälkeen SPV-vahti Teppo Liukkosella oli viisi torjuntaa ja kolme päästettyä maalia. Nooa Lehtonen jatkoi ensimmäisen liigamaalinsa Teemu Turiginin kaaripallosta, Julius Koiton laukaus livahti yläkulmaan pienestä raosta ja Markus Vainionpään 5–3-kavennuksessa ohi maalin viuhunut pallo pomppasi päätylaidasta maalin eteen ja päätyi jotenkin verkkoon.
SPV:stä löytyi tänään peräti 10 eri maalintekijää, ja Konsta Haukkala kirjautti tehokkaimpana saldon 2+2.
Sarja jatkuu heti tiistaina Turun Kupittaalla ottelulla TPS–Hawks.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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