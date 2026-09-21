Huuhkajien Teams-infojen haastateltavat 22.–24.9.
22.9.2026 08:31:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa UEFA Nations Leaguen C-liigassa San Marinon, Valko-Venäjän ja Albanian.
Italiassa San Marino -otteluun valmistautuva Suomen A-maajoukkue järjestää tiistaina, keskiviikkona ja torstaina Teams-infot suomalaiselle medialle.
Tiistaina kello 16.00 haastateltavissa ovat laitapuolustaja Juho Lähteenmäki ja laitahyökkääjä Topi Keskinen. Keskiviikkona kello 16.00 median kysymyksiin vastaavat keskikenttäpelaaja Santeri Väänänen ja hyökkääjä Benjamin Källman. Torstaina kello 17.00 haastateltavina ovat valmentaja Jonatan Johansson sekä hyökkääjä Joel Pohjanpalo.
Alta löydät Huuhkajien San Marino -ottelua edeltävän mediaohjelman. Joukkueen mediaohjelmasta Helsingissä ja Budapestissa tiedotetaan myöhemmin.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Huuhkajien Teams-infoihin tämän lomakkeen kautta >>
Huuhkajien mediaohjelma 22.–26.9.2026
Ajat paikallista aikaa, suluissa tarvittaessa Suomen aikaa
Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Yllä olevan lomakkeen kautta ilmoittautuneita median edustajia tiedotetaan mahdollisista muutoksista.
Tiistai 22.9.
15.00 (Suomen aikaa 16.00) Teams-info
Juho Lähteenmäki, Topi Keskinen
Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>
Keskiviikko 23.9.
15.00 (Suomen aikaa 16.00) Teams-info
Santeri Väänänen, Benjamin Källman
Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>
Torstai 24.9.
11.30 Joukkueen harjoitus, Santa Monica
Avoin medialle ensimmäiset 30 minuuttia
14.30 Joukkueen mediatilaisuus, Riccione
16.00 (Suomen aikaa 17.00) Teams-info
Jonatan Johansson, Joel Pohjanpalo
Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>
Perjantai 25.9.
11.30 Kansainvälinen lehdistötilaisuus, San Marino Stadium
12.30 Joukkueen harjoitus, San Marino Stadium
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
15.00 Joukkueen mediatilaisuus, Riccione
Lauantai 26.9.
18.00 (Suomen aikaa 19.00) San Marino – Suomi, San Marino Stadium, Serravalle
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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