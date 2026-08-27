Formula 1® palaa Istanbuliin lokakuussa 2027

Formula 1® on julkistanut vuoden 2027 FIA Formula One World Championship™ -kalenterin. Turkish Grand Prix käynnistyy harjoituksilla ja aika-ajoilla 1.–2. lokakuuta, ja varsinainen kilpailu ajetaan 3. lokakuuta 2027. Kuuden vuoden tauon jälkeen formuloiden vauhti tuo jälleen maailman parhaat kuljettajat ja tuhannet fanit yhteen Istanbulissa.

Kisa ajetaan TOSFED İstanbul Parkissa, joka kuuluu sarjan teknisesti vaativimpiin ratoihin. Kyseessä on Turkin GP:n kymmenes kilpailu tällä radalla. Uuden alun myötä Formula 1 -kilpailuja tullaan järjestämään Istanbulissa vuosina 2027–2031.

Suomalaisille formulafaneille Istanbulista löytyy erityinen yhteys: viimeinen Istanbul Parkin voittaja on Suomen Valtteri Bottas, joka voitti kilpailun vuonna 2021.

Tarkkuutta ja vauhtia maailmankuululla radalla

Kuljettajat ajavat Istanbulissa 5,3 kilometrin mittaisella radalla, joka tarjoaa runsaasti ohitusmahdollisuuksia ja korkeuseroja, jotka vaikuttavat sekä kuljettajan että auton suorituskykyyn.

Erityisesti kahdeksas mutka on tehnyt Istanbulin radasta maailmankuulun. Se haastaa kuljettajat nopeana, vasemmalle kaartuvana mutkana, joka vaatii erinomaista tasapainoa ja aiheuttaa suuria sivuttaisvoimia sekä kuljettajille että renkaille. Yleisö pääseekin seuraamaan tiukkaa kilpailua ja dramaattisia tilanteita.

Yhdistä formulakisat ja syksyinen kaupunkiloma

Formula 1® -kisan palatessa Turkkiin, isännöi Istanbul jälleen yhtä maailman arvostetuimmista urheilutapahtumista kooten yhteen moottoriurheilun ystäviä niin Turkista kuin eri puolilta maailmaa. Radan tapahtumien lisäksi Formula 1 Turkish Grand Prix tarjoaa kansainvälisille vierailijoille mahdollisuuden tutustua Istanbulin elämyksiin. Kilpailuviikonloppuun voi yhdistää maan gastronomiaa ja Istanbulin eläväisiä kaupunginosia sekä kulttuuri- ja historiallisia nähtävyyksiä.

Turkish Grand Prix’n lokakuinen ajankohta on erinomainen syksyiselle kaupunkilomalle, jossa maailmanluokan moottoriurheilu yhdistyy Istanbulin elämykselliseen tarjontaan.

Formula 1 Turkish Grand Prix 2027 -kilpailuun osallistumisesta kiinnostuneet voivat liittyä viralliselle lippujen odotuslistalle ja saada tietoa lippujen saatavuudesta tästä.

“Catch It If You Can” -filmi kerää maailmanlaajuista huomiota

Tulevalla kaudella Istanbulin kansainvälistä näkyvyyttä vahvistetaan edelleen kansainvälisillä mediaprojekteilla, digitaalisilla kampanjoilla, yhteistyöllä kansainvälisten sisällöntuottajien kanssa sekä Istanbulia korostavalla globaalilla markkinointikampanjalla.

Maan kulttuuri- ja matkailuministeriön koordinoimana Türkiye Tourism Promotion and Development Agencyn tuottama mainosfilmi “Catch It If You Can” on ylittänyt jo 571 miljoonan katselukerran rajan.

Kuvia median käyttöön

Julkaisun yhteydessä mainittava kuvalähde FORMULA 1®.