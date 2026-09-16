Eveliina Huurre Attendo Suomen toimitusjohtajaksi

Eveliina Huurre tuntee Attendon monipuolisesti. Hän siirtyy toimitusjohtajaksi Attendo Suomen liiketoimintajohtajan tehtävästä, jossa hän on vastannut ikäihmisten palveluista, ateriapalveluista ja kansainvälisistä rekrytointipalveluista. Huurteella on Attendolta laaja kokemus myös hoivan, terveyskeskusulkoistusten ja yhteiskuntasuhteiden tehtävistä. Attendon lisäksi Eveliina Huurre on työskennellyt johtavissa tehtävissä muun muassa Finnairilla, Sitrassa sekä Lahden kaupungilla.

”Olen erittäin otettu ja innoissani, että saan jatkaa edeltäjäni upeasti hoitamaa tehtävää Attendon toimitusjohtajana. Tehtävämme on vastata kasvavaan palvelutarpeeseen olemalla hyvä työnantaja, suhtautumalla kunnianhimoisesti laatuun ja pitämällä huolta siitä, että palveluidemme kustannus on yhteiskunnalle kohtuullinen”, Eveliina Huurre sanoo.

Luottamuksen vaaliminen kaiken perusta

”Kaikessa, mitä teemme, on kyse luottamuksesta. Meidän on vaalittava palveluita tarvitsevien, heidän läheistensä sekä hyvinvointialueiden luottamusta, jota Attendolla on nyt vuosia rakennettu”, Huurre toteaa.

Hän korostaa, että luottamus rakentuu jokaisessa kohtaamisessa ja jokapäiväisessä työssä.

”Tärkein tehtäväni onkin varmistaa, että jokaisella attendolaisella on mahdollisuus onnistua työssään ja tehdä laadukasta työtä asukkaiden ja asiakkaiden hyväksi.”

Geriatri Sanna Määttänen johtamaan Attendon ikäihmisten palveluita

Geriatri, eMBA Sanna Määttänen siirtyy Attendolle Fimlabin palvelujohtajan tehtävästä. Hänellä on vahva lääketieteellinen ja johtamisen tausta sekä kokemusta muun muassa Tampereen kaupungin hallintoylilääkärin tehtävästä ja Pihlajalinnasta eri rooleista.

”Ikäihmisten elämänlaatu ja toimintakyvyn varmistaminen ovat olleet minulle aina erittäin tärkeitä. Attendon kunnianhimoinen laatulupaus siitä, että ennen kaikkea olemme koti, puhuttelee minua valtavasti. Olen iloinen päästessäni tekemään siitä totta jokaisessa Attendo-kodissa yhdessä tiimini kanssa”, Sanna Määttänen sanoo.

Määttänen aloittaa tehtävässään 26.10.2026.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Viestintäpäällikkö Anni Lehti, e. anni.lehti@attendo.fi, p. 040 534 5935