Naantalin kaupunki

Vanhustenviikko tarjoaa Naantalissa monipuolista ohjelmaa

22.9.2026 08:31:21 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Naantalissa vietetään valtakunnallista Vanhustenviikkoa 5.–11.10.2026. Viikon aikana eri puolilla kaupunkia järjestetään maksuttomia tapahtumia, joissa pääsee liikkumaan, oppimaan uutta, tapaamaan muita ja viettämään aikaa yhdessä.

Kaksi henkilöä kävelee Naantalin Kirkkopuistossa ja etualalla punaisia kukkia.
Vanhustenviikko tuo Naantaliin kohtaamisia, kulttuuria, liikuntaa sekä arjen hyvinvointia tukevia sisältöjä. Kaikki ikäihmiset läheisineen ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Ida Johansson

Naantalissa järjestetään valtakunnallisen Vanhustenviikon aikana monipuolista ja maksutonta ohjelmaa ikäihmisille. Viikon tapahtumissa painottuvat hyvinvointi, liikunta, kulttuuri, yhdessäolo ja uuden oppiminen.

Ohjelmassa on muun muassa luontoretki, fysioterapeutin ryhmävastaanotto, kirjastokino, laulutuokioita, luentoja, ohjelmallisia kahvituksia, Karva-Kaverin vierailu, museon Kadonneet ammatit -työpaja sekä ulkoiluaiheinen webinaari ja yhteinen kävelylenkki.

Perjantaina 9. lokakuuta kello 11–14 Naantalin urheilutalolla järjestettävillä Ikäihmisten messuilla esitellään ikäihmisille suunnattuja palveluja ja toimintaa. Vanhustenviikko päättyy sunnuntaina 11. lokakuuta Naantalin seurakuntasalissa järjestettävään juhlaan, johon sisältyy ohjelmaa, keittoruokailu ja kahvitarjoilu.

Viikon kokonaisuutta koordinoi Naantalin vanhusneuvosto. Toteutuksessa ovat mukana vanhusneuvoston jäsenyhdistykset, kaupungin palvelut ja muut yhteistyökumppanit.

Koko ohjelma ja tapahtumakohtaiset tiedot kaupungin verkkosivulla: http://naantali.fi/vanhustenviikko

Avainsanat

naantalinaantalin kaupunkivanhustenviikko

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kaksi henkilöä kävelee Naantalin Kirkkopuistossa ja etualalla punaisia kukkia.
Vanhustenviikko tuo Naantaliin kohtaamisia, kulttuuria, liikuntaa sekä arjen hyvinvointia tukevia sisältöjä. Kaikki ikäihmiset läheisineen ovat lämpimästi tervetulleita mukaan.
Ida Johansson
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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