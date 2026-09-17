Vanhustenviikko tarjoaa Naantalissa monipuolista ohjelmaa
22.9.2026 08:31:21 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalissa vietetään valtakunnallista Vanhustenviikkoa 5.–11.10.2026. Viikon aikana eri puolilla kaupunkia järjestetään maksuttomia tapahtumia, joissa pääsee liikkumaan, oppimaan uutta, tapaamaan muita ja viettämään aikaa yhdessä.
Naantalissa järjestetään valtakunnallisen Vanhustenviikon aikana monipuolista ja maksutonta ohjelmaa ikäihmisille. Viikon tapahtumissa painottuvat hyvinvointi, liikunta, kulttuuri, yhdessäolo ja uuden oppiminen.
Ohjelmassa on muun muassa luontoretki, fysioterapeutin ryhmävastaanotto, kirjastokino, laulutuokioita, luentoja, ohjelmallisia kahvituksia, Karva-Kaverin vierailu, museon Kadonneet ammatit -työpaja sekä ulkoiluaiheinen webinaari ja yhteinen kävelylenkki.
Perjantaina 9. lokakuuta kello 11–14 Naantalin urheilutalolla järjestettävillä Ikäihmisten messuilla esitellään ikäihmisille suunnattuja palveluja ja toimintaa. Vanhustenviikko päättyy sunnuntaina 11. lokakuuta Naantalin seurakuntasalissa järjestettävään juhlaan, johon sisältyy ohjelmaa, keittoruokailu ja kahvitarjoilu.
Viikon kokonaisuutta koordinoi Naantalin vanhusneuvosto. Toteutuksessa ovat mukana vanhusneuvoston jäsenyhdistykset, kaupungin palvelut ja muut yhteistyökumppanit.
Koko ohjelma ja tapahtumakohtaiset tiedot kaupungin verkkosivulla: http://naantali.fi/vanhustenviikko
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Yhteyshenkilöt
Marika LineriHyvinvointikoordinaattoriNaantalin kaupunkiPuh:0447334724marika.lineri@naantali.fi
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Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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