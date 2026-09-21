Varma tekee yli 50 miljoonan euron lisäsijoituksen Verdaan
22.9.2026 10:12:47 EEST | Varma | Uutinen
Varma sijoittaa noin 51 miljoonaa euroa lisää tekoälypilvipalveluihin ja laskentakapasiteettiin erikoistuneeseen Verdaan. Tuoreen rahoituskierroksen jälkeen Varma jatkaa Verdan merkittävänä omistajana ja tukee suomalaisen yhtiön kansainvälistymistä. Suomeen syntyy rahoituskierroksen myötä uusi yksisarvinen eli miljardin dollarin arvoinen kasvuyhtiö.
Verda on suomalainen tekoälyinfrastruktuuriin ja pilvipalveluihin erikoistunut kasvuyhtiö. Se tarjoaa tekoälyn kehittäjille laskentakapasiteettia ja siihen liittyviä palveluja tekoälymallien kouluttamiseen ja ajamiseen. Tekoälysovellusten kasvu on lisännyt voimakkaasti laskentakapasiteetin tarvetta.
Varma on sijoittanut Verdaan jo useassa vaiheessa vuodesta 2025 lähtien. Varman 51 miljoonan euron lisäsijoitus vahvistaa Varman asemaa yhtiön merkittävänä omistajana.
– Tulimme sijoittajana mukaan Verdaan jo varhaisessa vaiheessa. Tunnistimme yhtiössä poikkeuksellisen mahdollisuuden skaalautua ja kasvaa kansainvälisesti yhdeksi Euroopan johtavista tekoälypilvipalvelujen tarjoajista. Yhtiö on lunastanut odotukset, ja kasvunäkymät ovat edelleen houkuttelevat, Varman salkunhoitaja Juho Taskinen sanoo.
– Varma on ollut Verdalle tärkeä kumppani koko kasvumatkamme ajan ja tukenut meitä useilla rahoituskierroksilla samalla, kun olemme vieneet yhtiötä eteenpäin. Pitkäjänteinen institutionaalinen sijoittaja, joka ymmärtää tavoitteemme ja haluaa jatkaa tukemistamme kasvumme edetessä, on ollut meille erittäin arvokas. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että Varma vahvistaa edelleen sitoutumistaan Verdaan, kun siirrymme seuraavaan kasvuvaiheeseemme, sanoo Verdan perustaja ja toimitusjohtaja Ruben Bryon.
Verda keräsi sijoittajilta rahoitusta tuoreella kierroksella yhteensä 163 miljoonaa euroa. Rahoituskierroksella Verdan arvostus nousi yli miljardiin dollariin, eli siitä tuli samalla Suomeen uusi yksisarvinen.
Varma tukee kotimaisia kasvuyhtiöitä niiden eri vaiheissa
Pitkäjänteinen mukanaolo ja kyky tehdä merkittäviä jatkosijoituksia ovat keskeinen osa Varman toimintatapaa kasvusijoittajana. Vakavaraisena eläkesijoittajana Varmalla on valmius tukea lupaavia yhtiöitä niiden eri kasvuvaiheissa.
– Verda on kasvanut nopeasti, ja sen vuoksi olemme tehneet siihen jo useita sijoituksia. Olemme tyytyväisiä, että voimme jatkaa yhtiön tukemista myös sen seuraavissa vaiheissa, Varman pääomasijoituksista ja yritysrahoituksesta vastaava sijoitusjohtaja Tommi Walther sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Tommi WaltherSijoitusjohtaja, Pääomasijoitukset ja yritysrahoitusPuh:+358 40 5019 975tommi.walther@varma.fi
Marjut TervolaViestintäpäällikkö
Varman tulos, sijoitukset ja kiinteistöt
Varma
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 1 003 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2026 lopussa 71,4 miljardia euroa.
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