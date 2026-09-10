Sörnäisten rantatien vanhat viljasiilot muuttuvat valo- ja äänitaiteen näyttämöksi 25.9.
22.9.2026 09:21:55 EEST | Taideyliopisto | Tiedote
Taideyliopiston Sörnäisten kampuksen vanhoihin viljasiiloihin projisoidaan valotaidetta yhden illan ajaksi. Osaan teoksista kuuluu myös ääntä, jota ohikulkijat pääsevät kuuntelemaan verkossa. Teokset juhlistavat valo- ja äänisuunnittelun koulutuksen 40-vuotisjuhlaa.
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmat täyttävät tänä vuonna 40 vuotta. Juhlapäivän iltana perjantaina 25.9. Sörnäisten rantatien varressa olevat vanhat viljasiilot, jotka ovat nykyään osa Taideyliopiston kampusta, muuttuvat audiovisuaalisen taiteen alustaksi.
Pimeän laskeuduttua klo 19 alkaen siiloihin projisoidaan valo- ja äänisuunnittelun opiskelijoiden ja alumnien teoksia. Mikäli teos pohjautuu ääneen tai sisältää ääntä, yleisö pääsee kuuntelemaan ääniteoksen verkossa Taideyliopiston uudella Ääninäyttämö-sivustolla.
Teokset on valittu avoimen haun perusteella. Osa niistä on koulutusohjelmien alumnien varta vasten juhlaan tuottamia teoksia, osa nykyisten opiskelijoiden kursseilla syntyneitä töitä. Teosten pituudet vaihtelevat 3–12 minuuttiin. Teokset pyörivät luuppina, joka kestää noin tunnin.
Ääniteosten kuuntelua varten katsoja tarvitsee vain puhelimen ja kuulokkeet.
Julkaisu ja uusi ääniteosten alusta
Teatterikorkeakoulu juhlistaa valo- ja äänisuunnittelun koulutuksen 40-vuotista taivalta myös julkaisemalla valosuunnittelua käsittelevän Polttopisteitä-verkkojulkaisun, joka tarkastelee valosuunnittelun alan ja koulutuksen kehitystä ja ajankohtaisia aiheita.
Juhlavuoden aikana valmistuvan julkaisun toimittajat professori Tomi Humalisto ja lehtori Raisa Kilpeläinen keskustelevat teoksen aiheista kirjoittajien kanssa 25.9. kello 16.30–18.00 järjestettävässä tilaisuudessa Teatterikorkeakoululla. Tilaisuus on avoin yleisölle. Lue lisää tilaisuudesta täältä.
Osana juhlavuotta äänisuunnittelun koulutusohjelmassa on julkaistu myös palvelu ääneen pohjautuvien teosten jakeluun. Uudella Ääninäyttämö-alustalla yleisö voi tulevaisuudessa kuunnella esimerkiksi Teatterikorkeakoulun kursseilla tai tutkimusprojekteissa syntyneitä ääniteoksia sekä ääneen pohjautuvia taiteellisia opinnäytteitä. Lue lisää Ääninäyttämöstä täällä.
Yhteyshenkilöt
Anna-Elina MatilainenViestintäpäällikköPuh:040 860 9515anna-elina.matilainen@uniarts.fi
Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
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