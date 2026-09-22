Ruutuaikakeskustelu ei yksin riitä – teknologian tuettava nuorten toimijuutta
22.9.2026 12:00:00 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Väitöstutkimuksen mukaan teknologiat voivat sekä tukea että heikentää nuorten toimijuutta, kuten tiedonhakua, sosiaalisia suhteita, hyvinvointia ja osallisuutta. Tutkija Saaga Härkonen muistuttaa, että keskusteltaessa ruutuajasta ja rajoituksista tulisi pohtia, miten teknologia parhaiten tukee nuoren toimijuutta.
Yhteiskuntatieteiden maisteri Saaga Härkönen tarkastelee väitöstutkimuksessaan nuorten arkea vuorovaikutteisten teknologioiden, erityisesti älypuhelimien ja sosiaalisten robottien, kanssa. Tulokset osoittavat, että vuorovaikutteiset teknologiat voivat sekä tukea että haastaa nuorten toimijuutta.
Nuorten teknologian käytön säätelyssä keskeistä onkin Härkösen mukaan se, miten teknologia saadaan tukemaan nuorten toimijuutta eri tilanteissa – ei se, kuinka paljon tai missä teknologiaa käytetään.
– Merkitykset nuorten arjessa vaihtelevat sen mukaan, millaisia toimintamahdollisuuksia teknologiat tuovat eri tilanteisiin ja millaisena nuorten toimijuus niissä kulloinkin näyttäytyy, Härkönen toteaa.
Tutkimuksen mukaan sama teknologia voi edistää nuorten tiedon saavuttamista, sosiaalisuutta ja osallisuutta, ja vastaavasti koukuttavuuden, ennakoimattomuuden tai ristiriitaisten käytäntöjen kautta haastaa nuoren toimijuutta.
– Liiallinen rajoittaminen voi estää teknologioiden nuorten toimijuudelle tarjoamia mahdollisuuksia, mutta hallitsematon käyttö voi puolestaan heikentää sitä, Härkönen kertoo.
Älypuhelin lisää sosiaalisuutta mutta myös häiritsee vuorovaikutusta
Härkönen korostaa nuorten näkökulmaa teknologioiden käyttöönotossa ja arkisessa käytössä. Tasapainoisen käytön löytäminen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä nuorten suhde teknologiaan on monimutkainen ja tunnepitoinen.
– Kannattaa miettiä, kuinka teknologia mahdollista arjen sujuvuutta ja nuorten osallisuuden kokemuksia, tutkija muistuttaa.
Tulosten mukaan älypuhelin saa merkityksiä tärkeänä sosiaalisuuden ja tiedon hankinnan välineenä, mutta samalla kasvokkaista vuorovaikutusta häiritsevänä ja konflikteja tuottavana tekijänä.
Tulokset valottavat, miten nuorten älypuhelin näyttäytyy vanhemmille yhtä aikaa neuvottelun kohteena, sillanrakentajana ja riskitekijänä sekä uhkana ja mahdollisuutena.
Sosiaaliselta robotilta odotettiin inhimillistä ja ennakoitavaa vuorovaikutusta sekä sosiaalista tukea ja selkeää roolia. Tulosten perusteella sosiaaliset robotit eivät ole helposti tuotavissa nuorten arkeen, koska niiden rooli siinä kaipaa tarkempaa määrittelyä.
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Yhteiskuntatieteiden maisteri Saaga Härkösen sosiaalipsykologian alan väitöskirja Vuorovaikutteiset teknologiat nuorten arjessa – eläytymismenetelmätutkimus teknologioille annetuista merkityksistä tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa torstaina 24.9.2026.
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Yhteyshenkilöt
Saaga Härkönen
saaga.harkonen@tuni.fi
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