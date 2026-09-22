Keskuskauppakamari: Yhteisöveron alentaminen mahdollistaa kasvun – ”Hyvän kierre syntyy, kun yritykset uskaltavat kasvaa”
22.9.2026 09:36:46 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Yhteisöveron alentaminen on yksi tehokkaimmista tavoista vahvistaa Suomen talouskasvua, lisätä investointeja ja parantaa kilpailukykyä kansainvälisessä kilpailussa.
Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan vuoden 2027 alussa voimaan tuleva yhteisöveron alentaminen 20 prosentista 18 prosenttiin on yksi tärkeimmistä kasvua tukevista päätöksistä vuosikausiin.
”Kasvu syntyy yrityksissä. Yhteisöveron alentaminen on tehokas keino vahvistaa yritysten mahdollisuuksia investoida, laajentaa toimintaansa ja palkata uusia työntekijöitä”, sanoo Romakkaniemi.
Eduskunta käsittelee tällä viikolla valtion ensi vuoden budjettia. Julkisessa keskustelussa yhteisöveron alentamista on toisinaan kritisoitu suuryrityksiä suosivaksi ratkaisuksi.
Keskuskauppakamarin mukaan vaikutukset näkyvät kuitenkin erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joiden mahdollisuudet kasvaa riippuvat usein suoraan kannattavuudesta ja käytettävissä olevasta pääomasta.
”Monessa yrityksessä pienikin parannus kannattavuuteen ratkaisee, uskalletaanko investoida, palkata tai laajentaa toimintaa. Hyvän kierre syntyy, kun yritykset uskaltavat kasvaa”, Romakkaniemi toteaa.
Keskuskauppakamarin mukaan yhteisöveron alentamisen merkitys korostuu myös kansainvälisessä kilpailussa investoinneista. Useat Euroopan maat ovat viime vuosina keventäneet yritysverotustaan houkutellakseen uusia investointeja ja vahvistaakseen tuottavuutta.
”Yhteisöveron alentaminen lähettää vahvan viestin siitä, että Suomessa kannattaa investoida ja rakentaa tulevaisuutta”, Romakkaniemi sanoo.
Romakkaniemen mukaan veropolitiikan tavoitteena tulee olla talouskasvun vahvistaminen pitkällä aikavälillä.
”Verotuksen tehtävä ei ole pelkästään kerätä verotuloja vaan luoda edellytyksiä niiden syntymiselle. Kun yritykset investoivat, työllistävät ja kasvavat, koko yhteiskunta hyötyy. Kasvu on lopulta paras tapa vahvistaa myös julkista taloutta”, Romakkaniemi sanoo.
Ajankohtaisia veroasioita ruoditaan tänään tiistaina 22.9. järjestettävässä Keskuskauppakamarin Suuressa veropäivässä, jossa puheenvuoron pitävät esimerkiksi valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ja Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala.
Yhteyshenkilöt
Juho RomakkaniemiToimitusjohtajaPuh:040 050 5269juho.romakkaniemi@chamber.fi
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