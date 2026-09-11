Tervetuloa mukaan kehittämään Kokkolaa musiikkikaupunkina!
22.9.2026 09:10:35 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Kokkolan kaupunki valmistelee hakemusta UNESCO Luovien kaupunkien verkostoon musiikin alalla. Tavoitteena on hakea jäsenyyttä vuonna 2027 ja vahvistaa entisestään Kokkolan asemaa elinvoimaisena musiikkikaupunkina.
Hakuprosessin aikana kaupunki haluaa kuulla musiikkialan toimijoiden, asukkaiden ja muiden aiheesta kiinnostuneiden näkemyksiä siitä, miten Kokkolan musiikkielämää ja asemaa musiikkikaupunkina voitaisiin kehittää tulevaisuudessa.
Kyselyn avulla kerätään ideoita, kehittämisehdotuksia ja näkemyksiä, jotka tukevat hakemuksen valmistelua sekä kaupungin pitkäjänteistä musiikkialan kehittämistyötä.
Linkin kautta voit:
- ilmoittautua mukaan hakuprosessin yhteistyöverkostoon
- liittyä sähköpostilistalle saadaksesi tietoa hakuprosessin etenemisestä
- jättää omia ideoitasi ja kehittämisehdotuksiasi.
Yhteyshenkilöt
Terho TaarnaKulttuuri- ja vapaa-aikajohtajaPuh:0447809264terho.taarna@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
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