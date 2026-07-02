Mangrove rakentaa 45 uutta vuokrakotia Kuuskodeille Raision Kuloistenniittyyn
23.9.2026 09:00:00 EEST | Mangrove Oy | Tiedote
Mangrove Oy on käynnistänyt uuden vuokrarivitalohankkeen rakentamisen Raision Kuloistenniityn alueella. Hanke toteutetaan KVR-urakkana yhteistyössä Kuuskodit Investment Managementin ja Novus Family Homesin kanssa. Rakennustyöt alkoivat heinäkuussa 2026, ja kohde valmistuu syksyllä 2027.
Osoitteeseen Kuloistentie 20–24 valmistuu yhteensä 45 laadukasta vuokrakotia, joiden koot vaihtelevat 47 neliöstä 85 neliöön. Monipuolinen asuntovalikoima koostuu kaksioista, kolmioista, neliöistä ja viiden huoneen perheasunnoista, joissa toimiva ja tehokas tilasuunnittelu tukee sujuvaa arkea. Osassa kodeista on oma sauna, parvi tai molemmat, mikä tuo asumiseen väljyyttä, joustavuutta ja persoonallisia tilaratkaisuja. Jokaiselle asunnolle toteutetaan huoneistokohtainen varasto, ja pihapiiriin rakennetaan yhteisiä leikki- ja oleskelualueita.
”Yhteistyömme Kuuskodit Investment Managementin ja Novus Family Homesin kanssa jatkuu nyt jo kolmannen yhteisen hankkeen merkeissä. Tässä kohteessa pääsemme jälleen toteuttamaan laadukkaita vuokrakoteja, joissa yhdistyvät luonnonläheinen sijainti, monipuolinen asuntovalikoima ja vastuullinen rakentaminen. Mangrovelle on tärkeää toteuttaa hanke läpi tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa ja varmistaa laadukas lopputulos aina suunnittelusta valmiisiin koteihin asti”, kertoo Mangrove Oy:n toimitusjohtaja Jouni Hämäläinen.
”Raision ja Turun läheisyydessä sijaitsevalla kasvavalla kaupunkiseudulla on tarvetta monipuoliselle ja laadukkaalle asuntotarjonnalle, joka palvelee erilaisia asukkaita ja elämäntilanteita. Uusi Kuloistentien vuokrakohde vastaa tähän tarpeeseen tuomalla alueelle moderneja ja laadukkaita rivitaloasuntoja lähelle palveluita ja sujuvia liikenneyhteyksiä. Strategiamme mukaisesti haluamme rakentaa vastuullisesti ja tulevaisuuden vaatimukset huomioiden. Tässäkin kohteessa noudatetaan EU-taksonomian mukaisia energiatehokkuus- ja ympäristökriteerejä”, sanoo Kuuskodit Investment Management Oy:n toimitusjohtaja Markku Jääskeläinen.
EU-taksonomian mukaista rakentamista
Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty EU-taksonomian vaatimusten mukaisesti erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja ympäristövastuullisuuteen. Rakennukset toteutetaan A-energialuokkaan, ja niiden lämmitysratkaisuna toimii maalämpö. Lisäksi kohteeseen asennetaan aurinkopaneelit, jotka vähentävät ostoenergian tarvetta ja tukevat vähähiilisempää asumista. Asukkaiden käyttöön toteutetaan myös sähkö- ja hybridiautojen latausmahdollisuus.
Kuloistenniityssä luonto, palvelut ja yhteydet ovat lähellä
Kuuskodeille rakentuva kohde sijaitsee Raision Kuloistenniityssä aivan Turun rajan tuntumassa. Kehittyvällä asuinalueella yhdistyvät luonnonläheinen ympäristö, sujuvat liikenneyhteydet sekä Raision ja Turun monipuolisten palveluiden hyvä saavutettavuus.
Kuloistenniityn uusi päiväkoti, läheinen Suvituulenpuisto sekä Kuloistenpuiston ja Mälikkälän metsän ulkoilureitit tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia ulkoiluun ja vapaa-aikaan. Satakunnantien kattavat joukkoliikenneyhteydet sekä hyvät kävely- ja pyöräilyreitit tekevät liikkumisesta sujuvaa niin Raision kuin Turun suuntaan.
Kuloistenniitty tarjoaa modernin ja luonnonläheisen asuinympäristön, jossa arjen palvelut, virkistysmahdollisuudet ja kaupunkien läheisyys kohtaavat.
Asuntojen vuokrauksesta kiinnostuneet voivat tutustua kohteeseen ja varata uuden kodin Kuuskodit Oy:n sivustolla osoitteessa www.kuuskodit.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni HämäläinenMangrove Oy, toimitusjohtajaPuh:040 0727 721jouni.hamalainen@mangrove.fi
Markku JääskeläinenKuuskodit Investment Management Oy, toimitusjohtajaPuh:040 5199 576markku.jaaskelainen@kuuskodit.fi
Kuvat
Mangrove Oy on vuonna 1994 perustettu kotimainen perheyritys, joka tuottaa rakentamispalveluita julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille, palveluntuottajille sekä kiinteistösijoittajille. Mangrove toteuttaa asuin-, liike-, toimitila- ja hoivarakennushankkeita asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Mangrove toimii Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Länsi-Suomen alueella. Konsernin emoyhtiö on Mangrove Yhtiöt Oy. www.mangrove.fi
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