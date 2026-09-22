Aluehallitus hyväksyi järjestöjen valtionavustushaun painotukset Kanta-Hämeessä
22.9.2026 09:52:32 EEST | Oma Häme | Uutinen
Aluehallitus on hyväksynyt 21. syyskuuta alueelliset painopisteet ja järjestöjen hanke-ehdotusten arvioinnissa huomioitavat periaatteet sosiaali- ja terveysministeriön uuteen valtionavustushakuun liittyen. Valtionavustushaun painopisteet ovat siis seuraavat:
- Mielen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys
- Terveelliset elintavat ja toimintakyvyn tukeminen elämänkaaren eri vaiheissa
- Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi
Aluehallitus päätti lisäksi, että painopisteissä tulee huomioida myös ikäihmiset.
Järjestöjen haku on auki 11. lokakuuta saakka
Aluehallitus vahvisti järjestöjen hanke-ehdotusten hakuajaksi 22.9.–11.10.2026. Lisäksi aluehallitus valtuutti asiakkuusjohtajan päättämään hyväksyttyjen painopisteiden ja arviointiperiaatteiden perusteella hyvinvointialueen valtionavustushakemukseen valittavat osatoteuttajat sekä jättämään hyvinvointialueen hankehakemuksen ministeriölle 26.10.2026 mennessä.
Hankehaku liittyy sosiaali- ja terveysministeriön uuteen valtionavustukseen, jolla tuetaan alueellista sote-järjestötoimintaa sekä järjestöjen tekemän terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön kehittämistä. Valtionavustukseen on osoitettu valtakunnallisesti vuosittain 25 miljoonaa euroa vuosille 2027–2030.
Valtakunnallisen haun aikataulu on hyvinvointialueiden ja järjestöjen näkökulmasta poikkeuksellisen tiukka. STM avasi valtionavustushaun 11. syyskuuta, ja hyvinvointialueiden valmiiden hakemusten on oltava ministeriössä 26. lokakuuta mennessä.
Järjestöille järjestetään hanke-ehdotusten valmistelua ja jättämistä tukeva infotilaisuus 22. syyskuuta klo 15 alkaen. Siinä käydään läpi alueelliset painopisteet, arviointiperiaatteet, hakuprosessi ja aikataulu sekä vastataan järjestöjen kysymyksiin. Tarvittaessa hakuajan aikana järjestetään myös muita avoimia infotilaisuuksia. Liity tilaisuuteen tästä
Lisäksi hyvinvointialue voi kutsua hanke-ehdotuksen jättäneitä järjestöjä jatkokeskusteluihin hanke-ehdotusten tarkentamiseksi. Hyvinvointialue tukee järjestöjä myös yhteistyömahdollisuuksien tunnistamisessa ja yhteyksien rakentamisessa hyvinvointialueen toimijoihin.
Valtionavustushaun painopisteet ovat seuraavat:
1) Mielen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys
Painopiste vastaa toimintaympäristöanalyysissä tunnistettuihin mielenterveyshaasteisiin, yksinäisyyteen, osallisuuden puutteisiin ja yhteisöllisyyden vahvistamisen tarpeeseen.
2) Terveelliset elintavat ja toimintakyvyn tukeminen elämänkaaren eri vaiheissa
Painopiste tukee väestön hyvinvointia, toimintakykyä, aivoterveyttä sekä kansansairauksien riskitekijöiden ehkäisyä ja omahoidon vahvistamista.
3) Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi
Painopiste tukee lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee hyvinvointi- ja terveyserojen kasvua sekä palvelutarpeiden kasautumista.
Aluehallitus päätti lisäksi, että painopisteissä tulee huomioida myös ikäihmiset.
Hakemusten arvioinnissa kolme painopistettä
Hanke-ehdotusten arviointiperiaatteet ovat seuraavat:
Hanke-ehdotusten arvioinnissa huomioidaan järjestöjen valmiudet toteuttaa hanke sekä hankkeen toteuttamiskelpoisuus seuraavien periaatteiden mukaisesti:
1) Osaaminen ja toteutuskyky
Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti:
- järjestön kokemusta ja asiantuntemusta hankkeen kohderyhmästä ja käsiteltävästä ilmiöstä
- järjestön kokemusta hanketoiminnan toteuttamisesta, mukaan lukien hankehallinto, seuranta ja raportointi (esimerkiksi STEA-, ESR- tai muut vastaavat kehittämishankkeet)
2) Yhteistyö ja työnjako
Hakemuksessa tulee kuvata suunniteltu yhteistyö hyvinvointialueen sekä muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Lisäksi tulee esittää alustava kuvaus yhteistyön toteuttamistavoista ja toimijoiden välisestä työnjaosta.
3) Alueellinen saavutettavuus ja avoimuus
Hankkeessa kehitettävän toiminnan tulee olla kohderyhmän saatavilla koko Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Toiminnan tulee olla avointa kaikille kohderyhmään kuuluville henkilöille riippumatta heidän asuinkunnastaan.
Jätä hanke-ehdotuksesi tästä linkistä
Hanke-ehdotusten arviointi perustuu kokonaisarviointiin suhteessa siihen, miten ehdotus tukee Kanta-Hämeen hyvinvointialueen strategian 2026–2030 toimeenpanoa sekä vastaa valtionavustushaun tavoitteisiin, hyvinvointialueen esittämiin painopisteisiin ja alueellisiin kehittämistarpeisiin.
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Yhteyshenkilöt
Anna Erkamoasiantuntija, osallisuus ja järjestöyhteistyöPuh:040 564 6514anna.erkamo@omahame.fi
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