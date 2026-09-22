Aluehallitus hyväksyi järjestöjen valtionavustushaun painotukset Kanta-Hämeessä

Aluehallitus on hyväksynyt 21. syyskuuta alueelliset painopisteet ja järjestöjen hanke-ehdotusten arvioinnissa huomioitavat periaatteet sosiaali- ja terveysministeriön uuteen valtionavustushakuun liittyen. Valtionavustushaun painopisteet ovat siis seuraavat:

Mielen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys

Terveelliset elintavat ja toimintakyvyn tukeminen elämänkaaren eri vaiheissa

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

Aluehallitus päätti lisäksi, että painopisteissä tulee huomioida myös ikäihmiset.

Järjestöjen haku on auki 11. lokakuuta saakka

Aluehallitus vahvisti järjestöjen hanke-ehdotusten hakuajaksi 22.9.–11.10.2026. Lisäksi aluehallitus valtuutti asiakkuusjohtajan päättämään hyväksyttyjen painopisteiden ja arviointiperiaatteiden perusteella hyvinvointialueen valtionavustushakemukseen valittavat osatoteuttajat sekä jättämään hyvinvointialueen hankehakemuksen ministeriölle 26.10.2026 mennessä.

Hankehaku liittyy sosiaali- ja terveysministeriön uuteen valtionavustukseen, jolla tuetaan alueellista sote-järjestötoimintaa sekä järjestöjen tekemän terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön kehittämistä. Valtionavustukseen on osoitettu valtakunnallisesti vuosittain 25 miljoonaa euroa vuosille 2027–2030.

Valtakunnallisen haun aikataulu on hyvinvointialueiden ja järjestöjen näkökulmasta poikkeuksellisen tiukka. STM avasi valtionavustushaun 11. syyskuuta, ja hyvinvointialueiden valmiiden hakemusten on oltava ministeriössä 26. lokakuuta mennessä.

Järjestöille järjestetään hanke-ehdotusten valmistelua ja jättämistä tukeva infotilaisuus 22. syyskuuta klo 15 alkaen. Siinä käydään läpi alueelliset painopisteet, arviointiperiaatteet, hakuprosessi ja aikataulu sekä vastataan järjestöjen kysymyksiin. Tarvittaessa hakuajan aikana järjestetään myös muita avoimia infotilaisuuksia. Liity tilaisuuteen tästä

Lisäksi hyvinvointialue voi kutsua hanke-ehdotuksen jättäneitä järjestöjä jatkokeskusteluihin hanke-ehdotusten tarkentamiseksi. Hyvinvointialue tukee järjestöjä myös yhteistyömahdollisuuksien tunnistamisessa ja yhteyksien rakentamisessa hyvinvointialueen toimijoihin.



Valtionavustushaun painopisteet ovat seuraavat:

1) Mielen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys

Painopiste vastaa toimintaympäristöanalyysissä tunnistettuihin mielenterveyshaasteisiin, yksinäisyyteen, osallisuuden puutteisiin ja yhteisöllisyyden vahvistamisen tarpeeseen.



2) Terveelliset elintavat ja toimintakyvyn tukeminen elämänkaaren eri vaiheissa

Painopiste tukee väestön hyvinvointia, toimintakykyä, aivoterveyttä sekä kansansairauksien riskitekijöiden ehkäisyä ja omahoidon vahvistamista.



3) Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

Painopiste tukee lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee hyvinvointi- ja terveyserojen kasvua sekä palvelutarpeiden kasautumista.

Aluehallitus päätti lisäksi, että painopisteissä tulee huomioida myös ikäihmiset.

Hakemusten arvioinnissa kolme painopistettä

Hanke-ehdotusten arviointiperiaatteet ovat seuraavat:

Hanke-ehdotusten arvioinnissa huomioidaan järjestöjen valmiudet toteuttaa hanke sekä hankkeen toteuttamiskelpoisuus seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1) Osaaminen ja toteutuskyky

Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti:

järjestön kokemusta ja asiantuntemusta hankkeen kohderyhmästä ja käsiteltävästä ilmiöstä

järjestön kokemusta hanketoiminnan toteuttamisesta, mukaan lukien hankehallinto, seuranta ja raportointi (esimerkiksi STEA-, ESR- tai muut vastaavat kehittämishankkeet)

2) Yhteistyö ja työnjako

Hakemuksessa tulee kuvata suunniteltu yhteistyö hyvinvointialueen sekä muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Lisäksi tulee esittää alustava kuvaus yhteistyön toteuttamistavoista ja toimijoiden välisestä työnjaosta.



3) Alueellinen saavutettavuus ja avoimuus

Hankkeessa kehitettävän toiminnan tulee olla kohderyhmän saatavilla koko Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Toiminnan tulee olla avointa kaikille kohderyhmään kuuluville henkilöille riippumatta heidän asuinkunnastaan.

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Hanke-ehdotusten arviointi perustuu kokonaisarviointiin suhteessa siihen, miten ehdotus tukee Kanta-Hämeen hyvinvointialueen strategian 2026–2030 toimeenpanoa sekä vastaa valtionavustushaun tavoitteisiin, hyvinvointialueen esittämiin painopisteisiin ja alueellisiin kehittämistarpeisiin.