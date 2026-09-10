Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK

Avoin seminaari: 30 vuotta vaikuttavuutta – 30 vuotta tulevaisuutta

22.9.2026 13:22:51 EEST | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote

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Vaasan ammattikorkeakoulun 30-vuotisjuhlavuoden vietto jatkuu 8.10.2026 kaikille avoimella juhlaseminaarilla 30 vuotta vaikuttavuutta – 30 vuotta tulevaisuutta: VAMK ja Pohjanmaan kasvu.

Kuvassa mainos Vaasan ammattikorkeakoulun 30-vuotisjuhlaseminaarista 8.10.2026.
Tilaisuuden keynote -puhujana on inspiroiva Alf Rehn. Lisäksi kuulemme myös muita huippupuhujia. KUVA: VAMK

30 vuotta vaikuttavuutta – 30 vuotta tulevaisuutta: VAMK ja Pohjanmaan kasvu -seminaari tarjoaa kattauksen huippuluokan puhujia ja ajatuksia herätteleviä puheenvuoroja luovuuden ja innovaatioiden merkityksestä menestykseen. Seminaarin jälkeen on mahdollisuus verkostoitua Vaasan kaupungin isännöimällä vastaanotolla. 

Tapahtuma järjestetään Vaasan ammattikorkeakoulun kampuksella, Aleren Florence-auditoriossa (Wolffintie 31). Kaupungin vastaanotto pidetään Maaherran talossa (Koulukatu 2). Tapahtuma on maksuton, mutta ennakkoilmoittautuminen pyydetään tarjoilujen takia. 

Pääpuhujana kansainvälisesti arvostettu bisnesajattelija

Seminaarin pääpuhujana nähdään kansainvälisesti arvostettu bisnesajattelija Alf Rehn. Rehn on yksi Euroopan omaperäisimmistä bisnesajattelijoista, ja ainoa suomalainen, joka on nimetty Thinkers50-listalle tulevaisuuden merkittävien ajattelijoiden joukkoon.

Keynote-puheenvuorossaan Uudistumisen uurastus – luovuus keskinkertaisuuskoneiden keskellä Rehn puhuu siitä, kuinka todellinen uudistuminen alkaa vasta, kun uskalletaan kyseenalaistaa omat totuudet.

Lukuisia huippupuhujia ja verkostoitumista

Pitkän uran ABB:llä tehnyt Vaasan yliopiston työelämäprofessori Pekka Tiitinen tarjoaa kuulijoille mielenkiintoisen puheenvuoron työelämän muutoksista. Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilän puheenvuorossa, Kohtaamisten voima – Pohjanmaan kasvu syntyy yhdessä, tarkastellaan yhteistyön merkitystä. Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia- ja kehitysjohtaja Suvi Einola-Mikkola puolestaan tuo esiin hyvinvoinnin näkokulmaa puheenvuorossaan Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin väestö- nyt ja tulevaisuudessa.

Seminaarin jälkeen on vielä mahdollisuus keskusteluun ja verkostoitumiseen pienten cocktail-palojen kera Vaasan kaupungin vastaanotolla Maaherran talossa.

Ilmoittautuminen 2.10. mennessä tämän linkin kautta.

Ohjelma

14:00 Kahvit Aleren edustalla

14:30 Seminaarin avaus
Hannu Vahtera, rehtori, toimitusjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulu

14:40 Keynote: Uudistumisen uurastus – luovuus keskinkertaisuuskoneiden keskellä
Alf Rehn, professori, puhuja, ajattelun ravistelija

15:30 Työelämän muutoksia
Pekka Tiitinen, työelämäprofessori, Vaasan yliopisto

16:00 Kohtaamisten voima – Pohjanmaan kasvu syntyy yhdessä
Paula Erkkilä, toimitusjohtaja, Pohjanmaan kauppakamari

16:15 Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin väestö- nyt ja tulevaisuudessa
Suvi Einola-Mikkola, strategia- ja kehitysjohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

16:30 Seminaarin lopetus

16:40 Seminaariohjelma päättyy, siirtyminen Maaherran taloon

17:00 Vaasan kaupunginjohtaja isännöima juhlavastaanotto
Tarjolla on cocktailpaloja sekä mahdollisuus vapaamuotoiseen verkostoitumiseen.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa mainos Vaasan ammattikorkeakoulun 30-vuotisjuhlaseminaarista 8.10.2026.
Tilaisuuden keynote -puhujana on inspiroiva Alf Rehn. Lisäksi kuulemme myös muita huippupuhujia.
KUVA: VAMK
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Linkit

Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.

Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.

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