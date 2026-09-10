Avoin seminaari: 30 vuotta vaikuttavuutta – 30 vuotta tulevaisuutta

30 vuotta vaikuttavuutta – 30 vuotta tulevaisuutta: VAMK ja Pohjanmaan kasvu -seminaari tarjoaa kattauksen huippuluokan puhujia ja ajatuksia herätteleviä puheenvuoroja luovuuden ja innovaatioiden merkityksestä menestykseen. Seminaarin jälkeen on mahdollisuus verkostoitua Vaasan kaupungin isännöimällä vastaanotolla.

Tapahtuma järjestetään Vaasan ammattikorkeakoulun kampuksella, Aleren Florence-auditoriossa (Wolffintie 31). Kaupungin vastaanotto pidetään Maaherran talossa (Koulukatu 2). Tapahtuma on maksuton, mutta ennakkoilmoittautuminen pyydetään tarjoilujen takia.

Pääpuhujana kansainvälisesti arvostettu bisnesajattelija

Seminaarin pääpuhujana nähdään kansainvälisesti arvostettu bisnesajattelija Alf Rehn. Rehn on yksi Euroopan omaperäisimmistä bisnesajattelijoista, ja ainoa suomalainen, joka on nimetty Thinkers50-listalle tulevaisuuden merkittävien ajattelijoiden joukkoon.

Keynote-puheenvuorossaan Uudistumisen uurastus – luovuus keskinkertaisuuskoneiden keskellä Rehn puhuu siitä, kuinka todellinen uudistuminen alkaa vasta, kun uskalletaan kyseenalaistaa omat totuudet.

Lukuisia huippupuhujia ja verkostoitumista

Pitkän uran ABB:llä tehnyt Vaasan yliopiston työelämäprofessori Pekka Tiitinen tarjoaa kuulijoille mielenkiintoisen puheenvuoron työelämän muutoksista. Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilän puheenvuorossa, Kohtaamisten voima – Pohjanmaan kasvu syntyy yhdessä, tarkastellaan yhteistyön merkitystä. Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia- ja kehitysjohtaja Suvi Einola-Mikkola puolestaan tuo esiin hyvinvoinnin näkokulmaa puheenvuorossaan Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin väestö- nyt ja tulevaisuudessa.

Seminaarin jälkeen on vielä mahdollisuus keskusteluun ja verkostoitumiseen pienten cocktail-palojen kera Vaasan kaupungin vastaanotolla Maaherran talossa.

Ilmoittautuminen 2.10. mennessä tämän linkin kautta.

Ohjelma

14:00 Kahvit Aleren edustalla

14:30 Seminaarin avaus

Hannu Vahtera, rehtori, toimitusjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulu

14:40 Keynote: Uudistumisen uurastus – luovuus keskinkertaisuuskoneiden keskellä

Alf Rehn, professori, puhuja, ajattelun ravistelija

15:30 Työelämän muutoksia

Pekka Tiitinen, työelämäprofessori, Vaasan yliopisto

16:00 Kohtaamisten voima – Pohjanmaan kasvu syntyy yhdessä

Paula Erkkilä, toimitusjohtaja, Pohjanmaan kauppakamari

16:15 Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin väestö- nyt ja tulevaisuudessa

Suvi Einola-Mikkola, strategia- ja kehitysjohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

16:30 Seminaarin lopetus

16:40 Seminaariohjelma päättyy, siirtyminen Maaherran taloon

17:00 Vaasan kaupunginjohtaja isännöima juhlavastaanotto

Tarjolla on cocktailpaloja sekä mahdollisuus vapaamuotoiseen verkostoitumiseen.