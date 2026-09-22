Kokoomuksen Vuornos: Hieno uutinen Suomelle – talouskasvu näkyy jo työllisyydessä
22.9.2026 09:52:25 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kansanedustaja Henrik Vuornos iloitsee tuoreista työllisyysluvuista. Suomessa oli elokuussa 34 000 työllistä enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan työttömien määrä väheni 5 000 henkilöllä.
– Tämä on hieno uutinen Suomelle. Talous kasvaa, ja nyt käänne alkaa näkyä siinä kaikkein tärkeimmässä eli työpaikoissa. Työllisiä on jo 34 000 enemmän kuin vuosi sitten. Tätä Suomi on odottanut, Vuornos sanoo.
20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi nousi elokuussa 75,9 prosenttiin. Vuornos muistuttaa, että työllisyys seuraa tavallisesti talouden kasvua viiveellä.
– Suomen taloudesta on saatu viime kuukausina toinen toisensa jälkeen hyviä uutisia. Investoinnit, teollisuus ja vienti ovat vahvistuneet. Nyt myös työllisyydessä näkyy valoa. Talouskasvun pitääkin lopulta tarkoittaa juuri tätä: lisää työtä, parempaa toimeentuloa ja vahvempaa uskoa tulevaan, Vuornos sanoo.
Työttömyys on edelleen liian korkealla, mutta Vuornoksen mukaan tuoreet luvut vahvistavat uskoa siihen, että suunta on muuttumassa.
– Suomi nousee työn ja yrittämisen kautta. Nyt on pidettävä kasvusta kiinni ja jatkettava uudistuksia, jotta yhä useampi suomalainen löytää työpaikan. Hyvä suunta ei synny itsestään, mutta nyt meillä on kaikki syyt katsoa eteenpäin luottavaisina, Vuornos päättää.
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Yhteyshenkilöt
Henrik VuornosKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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