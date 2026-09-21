PeeÄssä investoi jälleen Kuopion keskustan kehittämiseen
22.9.2026 10:01:32 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut Kuopion keskustasta osoitteessa Ajurinkatu 22 sijaitsevan tontin. Kaupan myötä PeeÄssällä on entistä enemmän mahdollisuuksia kehittää alueelle poikkeuksellisen merkittävä kaupallinen keskittymä, joka mahdollistaa laajasti alueelta odotettuja palveluita.
Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut Kuopion keskustasta osoitteessa Ajurinkatu 22 sijaitsevan tontin Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalta. Tonttikaupalla PeeÄssä haluaa varmistaa Kuopion keskustan elinvoiman kehittämiseen mahdollisuudet myös tulevaisuudessa.
Tontti sijaitsee torilta katsottuna Sokoksen takana ja kytkeytyy läheisesti suoraan jo olemassa olevaan Sokoksen ja Torikulman kiinteistöjen kanssa. Haapaniemenkatu 24–28 ja Ajurinkatu 22 tonteista ja rakennuksista muodostuu uusi kokonaisuus. Ajurinkatu 22 tontti toimii tällä hetkellä pysäköintialueena ja toistaiseksi tontin käyttö jatkuu entisellään.
Kuopion kaupungilla on menossa torin länsireunan kaavahanke, jossa tutkitaan torin länsipuolella sijaitsevien kortteleiden täydennysrakentamisen, uudistumisen ja kaupallisten edellytysten parantamisen mahdollisuuksia. Kyse on laajasta kaupunkikehityshankkeesta, joka vaikuttaa sekä rakentamiseen, palveluihin että kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kaupunkiympäristöön.
– Tämän kaupan myötä meillä on entistä enemmän mahdollisuuksia kehittää alueelle poikkeuksellisen merkittävä kaupallinen keskittymä, joka mahdollistaa laajasti alueelta odotettuja palveluita. On hienoa huomata, että keskustan kehittäminen kiinnostaa kuopiolaisia ja uusia ideoita alueen käytöstä nousee esille. PeeÄssä on ilmaissut sekä Kuopion kaupungille että Pohjois-Savon hyvinvointialueelle kiinnostuksensa rakentaa torin länsireunalle tilat tarvittaessa myös terveyskeskuksen käyttöön, kertoo toimitusjohtaja Mikko Junttila.
Yhteyshenkilöt
Mikko JunttilatoimitusjohtajaPuh:044 719 7200mikko.junttila@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 136 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa PeeÄssä
PeeÄssä etsii vähittäiskaupan toimialajohtajaa miljardin euron kasvumatkalle21.9.2026 10:20:38 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä käynnistää haun vähittäiskaupan toimialajohtajan ja johtoryhmän jäsenen tehtävään. Haku vähittäiskaupan toimialajohtajan tehtävään on avoinna 6.10.2026 saakka. Haku toteutetaan yhteistyössä Boydenin kanssa.
PeeÄssä nousi viisi sijaa valtakunnallisessa osuuskauppavertailussa18.9.2026 08:38:46 EEST | Tiedote
PeeÄssä nousi Osuustoiminnan Vuosikirjan 2026 osuuskauppavertailussa kahdeksannelta sijalta kolmanneksi.
PeeÄssä mukana järjestämässä Suomen suurimpia erämessuja – ”tästä tehdään koko maakunnan yhteinen tapahtuma”11.9.2026 10:16:16 EEST | Tiedote
Toukokuussa 2027 Savon Erämessut kutsuu yhteen kaikki luonnossa viihtyvät ja harrastavat. Viikonlopun mittaiseen tapahtumaan mahtuu paljon yllättävääkin ohjelmaa, kuten Hevisauruksen esiintyminen.
Tahkon kesäteatteri siirtyy Louhosareenalle – kesän 2027 näytelmässä mukana Esko Roine ja Sinikka Sokka10.9.2026 08:50:09 EEST | Tiedote
Uusi tapahtumapaikka mahdollistaa aiempaa suuremmat tuotannot, laajemman katsojakapasiteetin sekä entistä vaikuttavammat teatterielämykset.
PeeÄssällä on osuuskuntien suurimmat palautukset asiakasomistajilleen9.9.2026 14:06:29 EEST | Tiedote
Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo on tehnyt selvityksen suomalaisten osuuskuntien jäsenilleen maksamista palkkioista vuonna 2025. Osuuskauppa PeeÄssä sijoittuu valtakunnan kärkeen keskimääräisellä 366 euron palautuksella per asiakasomistaja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme