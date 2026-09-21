PeeÄssä investoi jälleen Kuopion keskustan kehittämiseen

Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut Kuopion keskustasta osoitteessa Ajurinkatu 22 sijaitsevan tontin Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalta. Tonttikaupalla PeeÄssä haluaa varmistaa Kuopion keskustan elinvoiman kehittämiseen mahdollisuudet myös tulevaisuudessa.

Tontti sijaitsee torilta katsottuna Sokoksen takana ja kytkeytyy läheisesti suoraan jo olemassa olevaan Sokoksen ja Torikulman kiinteistöjen kanssa. Haapaniemenkatu 24–28 ja Ajurinkatu 22 tonteista ja rakennuksista muodostuu uusi kokonaisuus. Ajurinkatu 22 tontti toimii tällä hetkellä pysäköintialueena ja toistaiseksi tontin käyttö jatkuu entisellään.

Kuopion kaupungilla on menossa torin länsireunan kaavahanke, jossa tutkitaan torin länsipuolella sijaitsevien kortteleiden täydennysrakentamisen, uudistumisen ja kaupallisten edellytysten parantamisen mahdollisuuksia. Kyse on laajasta kaupunkikehityshankkeesta, joka vaikuttaa sekä rakentamiseen, palveluihin että kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kaupunkiympäristöön.

– Tämän kaupan myötä meillä on entistä enemmän mahdollisuuksia kehittää alueelle poikkeuksellisen merkittävä kaupallinen keskittymä, joka mahdollistaa laajasti alueelta odotettuja palveluita. On hienoa huomata, että keskustan kehittäminen kiinnostaa kuopiolaisia ja uusia ideoita alueen käytöstä nousee esille. PeeÄssä on ilmaissut sekä Kuopion kaupungille että Pohjois-Savon hyvinvointialueelle kiinnostuksensa rakentaa torin länsireunalle tilat tarvittaessa myös terveyskeskuksen käyttöön, kertoo toimitusjohtaja Mikko Junttila.