Influenssa- ja koronarokotukset alkavat Keski-Suomessa porrastetusti
22.9.2026 10:06:09 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue noudattaa maksuttomien kausi-influenssarokotuksen ja koronarokotuksen tehosteannoksen antamisessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamia suosituksia, joihin ei ole tullut muutoksia viime vuodesta. THL suosittelee myös, että rokotukset on perusteltua aloittaa ikäryhmittäin vanhimmasta ikäryhmästä alkaen. Rokotusjärjestys etenee vanhimmista ikäryhmistä nuorempiin sekä riskiryhmien mukaan.
Kaikki oleellinen tieto syksyn influenssa- ja koronarokotuksista löytyy verkkosivuiltamme
Verkkosivuillemme osoitteeseen https://www.hyvaks.fi/influenssajakoronarokotukset on kerätty tiedot THL:n suosittelemista kohderyhmistä, jotka ovat oikeutettuja maksuttomiin kausi-influenssarokotuksiin sekä tiedot siitä, ketkä saavat maksuttoman koronarokotteen tehosteannoksen. Verkkosivuillamme on tiedot myös kuntakohtaisesti alueella järjestettävistä ajanvarauksettomista joukkorokotuspäivistä sekä ohjeet ajanvaraukseen niin verkossa kuin puhelimitsekin.
Oikeus maksuttomaan rokotteeseen varmistetaan sekä ajanvarauksettomissa joukkorokotuspäivissä että tilanteissa, joissa rokotusaika varataan joko puhelimitse tai verkossa.
Rokotukset alkavat vanhimmasta ikäryhmästä ja 18 vuotta täyttäneistä voimakkaasti immuunipuutteisista
Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa ensimmäiset aikuisten maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset ajanvarauksettomilla joukkorokotuspäivillä 24. lokakuuta ja niitä jatketaan eri puolilla Keski-Suomea aina 1. joulukuuta saakka.
Lauantaina 24.10.2026 ensimmäisenä rokotetaan ajanvarauksettomassa joukkorokotuspäivässä 75 vuotta täyttäneet ja 18 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset.
- Joukkorokotuspäiviä järjestetään tuolloin Sairaala Novassa Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Saarijärvellä, Äänekoskella, Viitasaarella, Keuruulla sekä Hankasalmella.
- Tiistaina 27.10. tämän ensimmäisen ryhmän joukkorokotuksia jatketaan Joutsassa, Petäjävedellä, Karstulassa, Kinnulassa ja Pihtiputaalla.
Lauantaina 7.11.2026 ajanvarauksettomissa joukkorokotuspäivänä rokotetaan 65 vuotta täyttäneet ja 18 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset.
- Joukkorokotuspäiviä järjestetään tuolloin Sairaala Novassa Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Saarijärvellä, Äänekoskella, Viitasaarella ja Keuruulla.
- Tiistaina 10.11. tämän ensimmäisen ryhmän joukkorokotuksia jatketaan Joutsassa, Petäjävedellä, Karstulassa, Kinnulassa ja Pihtiputaalla.
Lauantaina 28.11.2026 ajanvarauksettomissa rokotuspäivissä rokotetaan kaikki 18 vuotta täyttäneet rokotukseen oikeutetut riskiryhmäläiset sekä varusmiehet ja vapaaehtoisen varusmiespalvelun aloittavat.
- Joukkorokotuspäiviä järjestetään tuolloin Sairaala novassa Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Saarijärvellä, Äänekoskella, Viitasaarella ja Keuruulla sekä Hankasalmella.
- Tiistaina 1.12. tämän kolmannen ryhmän rokotuksia jatketaan Joutsassa, Petäjävedellä, Karstulassa, Kinnulassa ja Pihtiputaalla.
Pelkästään ajanvarauksella eri ryhmille annetaan rokotuksia rokotusjärjestyksen mukaisesti seuraavilla paikkakunnilla:
- Kuorevesi, Konnevesi, Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi, Toivakka ja Uurainen.
- Näiden kuntien asukkaat voivat hakeutua myös lähimpään joukkorokotuspisteeseen.
Ajanvaraus rokotuksiin avautuu verkossa ja puhelimitse portaittain
Rokotuksiin annetaan aikoja sekä verkossa että puhelimessa portaittain. Puhelinpalvelun ruuhkautumisen ehkäisemiseksi suosittelemme ensisijaisesti verkkoajanvarausta. Huomioithan, että 18 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset voivat varata ajan vain puhelimitse, ellei asiakkaalla ole ikänsä puolesta verkkoajanvarausoikeutta.
Verkkoajanvaraus portaittain vanhimmasta ikäryhmästä alkaen
Keski-Suomen hyvinvointialue suosittelee ensisijaisena ajanvaraustapana verkkoajanvarausta osoitteessa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa. Verkkoajanvaraus aukeaa seuraavasti:
- maanantaina 26.10. kello 8 alkaen 75 vuotta täyttäneille.
- maanantaina 9.11. kello 8 alkaen 65 vuotta täyttäneille.
- maanantaina 30.11. kello 8 alkaen kaikille rokotukseen oikeutetuille.
Puhelinajanvaraus
Henkilöt, jotka eivät pysty varamaan rokotusaikoja verkossa, voivat jättää kiireettömän takaisinsoittopyynnön 28.10.2026 alkaen rokotusajanvarausnumeroon 014 336 5900. Numero palvelee kaikkia muita keskisuomalaisia, paitsi niitä, jotka hakeutuvat rokotuksiin Keuruun sosiaali- ja terveyskeskukseen. Keuruulle aika varataan numerosta 040 123 8000. Rokotusajanvarausnumerot ovat avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–16. Huomioithan, että jättäessäsi kiireettömän takaisinsoittopyynnön, terveydenhuollon ammattilaisen takaisinsoitossa voi kestää useita päiviä. Jätäthän vain yhden takaisinsoittopyynnön.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Jaana leppäaho-Lakka, infektioylilääkäri, ylihoitaja, puh. 014 269 1578, jaana.leppaaho-lakka@hyvaks.fi
Niina Ylönen-Käyrä, ylihoitaja, puh. 050 439 3390, niina.ylonen-kayra@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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