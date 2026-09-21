Pormestari Sazonov tapasi New Yorkin pormestari Zohran Mamdanin

Pormestari Sazonov ja New Yorkin pormestari Mamdani keskustelivat U20-kokouksen aikana muun muassa Helsingin ja New Yorkin välisestä yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Sazonov myös esitti Mamdanille kutsun vierailla Helsingissä.

”Pormestari Mamdani osoitti suurta kiinnostusta Helsingin tilanteeseen ja kaupunkimme ratkaisuihin muun muassa asuntopolitiikassa, varhaiskasvatuksessa ja asunnottomuuteen vastaamisessa. Vaikka kaupunkiemme koot eroavat, ovat monet haasteemme yhteisiä. Viikonlopun tapaaminen olikin tärkeä askel entistä vahvemmalle yhteistyölle Helsingin ja New Yorkin kaupunkien välillä”, Sazonov sanoo.

Sazonov vieraili viikonlopun aikana pormestari Mamdanin kanssa tutustumassa Hunts Pointin jätevedenpuhdistamolla sekä osallistui pormestarin koolle kutsumaan keskustelujen sarjaan, jossa eri kaupunkien pormestarit vaihtoivat näkemyksiä kaupunkiensa ajankohtaisista haasteista ja ratkaisuista.

Helsinki mukana maailman suurkaupunkeja kokoavassa verkostossa

Urban20 on maailmanlaajuinen kaupunkiverkosto, joka kokoaa yhteen G20-maiden suurkaupunkeja sekä joukon muita kansainvälisesti merkittäviä kaupunkeja. Helsinki on verkoston ainoa pohjoismainen jäsenkaupunki ja yksi harvoista mukana olevista kaupungeista, jotka eivät sijaitse G20-maassa.

Urban20-verkoston tavoitteena on tuoda kaupunkien näkökulmia G20-maiden hallitusten keskusteluihin ja vahvistaa kaupunkien välistä yhteistyötä muun muassa ilmastonmuutoksen, kestävän kaupunkikehityksen ja talouskasvun kysymyksissä.

U20 kokouksen aikana Sazonov tapasi myös muiden suurkaupunkien johtajia, kuten Pariisin, Rooman, Barcelonan ja Toronton pormestarit.

”U20-verkosto on Helsingille tärkeä alusta jakaa käytäntöjä ja viedä Helsingin viestiä maailman suurkaupungeille. Kahdenvälisissä tapaamisissa pormestarikollegoiden kanssa keskustelimme muun muassa Helsingin matkailun edistämisestä ja kaupunkien välisestä elinkeinopoliittisesta yhteistyöstä”, Sazonov sanoo.