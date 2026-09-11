Nälkäpäivä-keräys käynnistyy torstaina: kenttäsairaala ja eri alojen avustustyöntekijät ovat käytettävissä Suomessa ja maailmalla

Katastrofirahastoon saatujen lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin sekä tarjoamaan hätäapua heti, kun sitä tarvitaan.

– Meillä on valmius esimerkiksi pystyttää Suomen Punaisen Ristin kenttäsairaala nopeasti missä päin maailmaa tahansa, tarvittaessa myös täällä Suomessa. Henkilöreservissämme on eri alojen huippuosaajia, kuten lääkäreitä, logistikkoja ja teknikkoja, jotka olemme kouluttaneet työskentelemään kriisiolosuhteissa, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.

Kenttäsairaalaa ja terveysasemaa vastaavaa klinikkaa pidetään lähtövalmiina Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskuksessa Tampereen Kalkussa. Terveydenhuollon yksiköiden ja avustustyöntekijäreservin lisäksi Punaisen Ristin kriisivalmiuteen kuuluu esimerkiksi valmius tukea viranomaisia evakuoinneissa. Suuronnettomuuksien ja kansainvälisten katastrofien lisäksi Punainen Risti auttaa katastrofirahastonsa varoin myös kotimaan äkillisissä onnettomuuksissa – viime vuosina keskimäärin useammin kuin kolme kertaa viikossa. Apua saavat esimerkiksi tulipalossa kotinsa menettäneet. Työtä tehdään viranomaisten tukena ja avun vievät perille koulutetut vapaaehtoiset.

Avun tarve jatkuu usein vuosia pelastustöiden päätyttyä

Katastrofirahastosta tuetaan Punaisen Ristin avustusoperaatioita, joissa annetaan paitsi välitöntä hätäapua, myös autetaan ihmisiä takaisin jaloilleen katastrofin tai kriisin jälkeen.

– Maailman huomio keskittyy usein kriisien akuuttivaiheeseen ja esimerkiksi maanjäristysten tai hirmumyrskyjen aiheuttamien kuolonuhrien määrän arviointiin. Se, miten hengissä selvinneet joutuvat rakentamaan elämänsä usein täysin alusta pelastustöiden loputtua, jää usein jo seuraavien uutisotsikoiden varjoon. Esimerkiksi Nepalissa ihmiset tulevat tarvitsemaan apua vielä vuosia tuhoisien äkkitulvien jälkeen. Haluan kiittää kaikkia katastrofirahastoon lahjoittavia arvokkaasta tuesta, joka mahdollistaa myös pitkäjänteisen avun. Lahjoitusten avulla pystymme lisäksi vahvistamaan valmiutta ja varautumista tuleviin kriiseihin, sanoo Suomen Punaisen Ristin varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen.

Apua tarvitaan kipeästi myös pitkittyneiden konfliktien keskellä eläville. Katastrofirahastosta tuetaan muun muassa Gazassa avustusoperaatiota, jossa siviileille tarjotaan humanitaarista apua, kuten ensihoitoa, hätämajoitusta, puhdasta vettä ja hygieniatarvikkeita.

– Vaikka laajamittaiset taistelut ovat päättyneet, Gazan siviiliväestö kärsii edelleen jatkuvista iskuista. Ihmiset ovat lähes täysin riippuvaisia humanitaarisesta avusta, Saarikoski muistuttaa.

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään 24.–26.9. Verkossa voi kerätä ja lahjoittaa 9.10. saakka.

Osallistu Nälkäpäivään – lahjoita katastrofirahastoon:

Lahjoita verkossa: punainenristi.fi/nalkapaiva

punainenristi.fi/nalkapaiva Lähetä tekstiviesti SPR20 numeroon 16499 (20 €)

Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 10900

MobilePaylla Tee tilisiirto: OP FI52 5000 0120 4156 73. Saaja: Punainen Risti. Viite: 5173.



Suomen Punaisen Ristin rahankeräysluvat

Lisätiedot:

Kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski, 040 189 4885, tiina.saarikoski@punainenristi.fi

Varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen, 050 567 6629, sirpa.solehmainen@punainenristi.fi

Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth, 040 610 9447, ada.bergroth@punainenristi.fi