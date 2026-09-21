Varha aloittaa valmistautumisen sosiaalihuoltolain uudistukseen
22.9.2026 11:20:42 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue valmistautuu sosiaalihuoltolain uudistuksen toimeenpanoon. Valtioneuvosto on antanut esityksensä sosiaalihuoltolain uudistamisesta eduskunnalle 21. syyskuuta 2026. Vaikka lakia ei ole vielä säädetty ja sen sisältö voi vielä muuttua eduskuntakäsittelyn aikana, uudistuksen laajuus edellyttää valmistelun aloittamista hyvissä ajoin.
Sosiaalihuoltolain uudistus on laaja lainsäädäntökokonaisuus, jonka tavoitteena on uudistaa sosiaalipalvelujen asiakasprosesseja ja palvelurakennetta. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan asiakkaan oikeutta henkilökohtaiseen palveluun vahvistettaisiin, useita nykyisiä palveluja yhdistettäisiin uusiksi palvelukokonaisuuksiksi ja sosiaalihuollon sekä lastensuojelun välistä työnjakoa selkiytettäisiin. Lue lisää: stm.fi/sosiaalihuollon-palvelu-uudistus
Varhassa uudistuksen valmistelua tehdään laajasti läpi koko organisaation. Toteutuessaan uudistus tulee vaikuttamaan asiakasprosesseihin, palvelujen sisältöihin, kirjaamiskäytäntöihin sekä tietojärjestelmiin. Valmistelua varten on perustettu projektiorganisaatio ja useita alatyöryhmiä, joiden tehtävänä on arvioida muutosten vaikutuksia eri palveluihin sekä suunnitella toimeenpanoa.
– Vaikka lopullista lakia ei vielä ole, valmistautuminen on välttämätöntä, jotta voimme varmistaa sujuvan toimeenpanon ja henkilöstön riittävän tuen mahdollisten muutosten toteutuessa. Uudistus koskettaa käytännössä kaikkia Varhan sosiaalipalveluja, joten valmistelu on syytä käynnistää hyvissä ajoin, projektipäällikkö Teija Ahokas sanoo.
Varha seuraa hallituksen esityksen etenemistä ja tarkentaa valmisteluaan sen mukaisesti, miten lakiesitys etenee eduskuntakäsittelyssä. Mahdollisten muutosten on alustavasti arvioitu tulevan voimaan vaiheittain vuoden 2027 aikana.
Varha.fi-sivuilta uudistuksen valmistelua voi seurata osoitteesta: varha.fi/sosiaalihuoltolain-uudistus
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Yhteyshenkilöt
Teija AhokasIntegraatiopäällikköVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 461 3833teija.ahokas@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
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