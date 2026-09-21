Runoilijana meritoituneen Veera Antsalon ensimmäinen romaani kysyy, onko kuolleena liian myöhäistä löytää elämälleen merkitys
24.9.2026 10:19:02 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote
Veera Antsalon esikoisromaani Yön teollisuus on virtuaalinen kummitustarina Yhdysvaltojen ruostevyöhykkeeltä – maailmasta, jossa yksinäisyys, sotatraumat ja teknologia kietoutuvat toisiinsa ja elävän ja kuolleen välinen raja hämärtyy. Romaani ilmestyy ja on arvosteluvapaa tiistaina 29.9.
Irakin sodan veteraani puhuu rätisevään pienoismikrofoniin. Jumala Amerikkaa siunatkoon. Näytön kääntöpuolella katsoja on jo jäänyt koukkuun. Onko ylisilotellussa sosiaalisessa mediassa jäljellä vielä yksi aito ja elävä ihminen? Aito? Mahdollisesti. Elävä? Kiistanalaista.
Yön teollisuus on runoilijana tunnetun Veera Antsalon esikoisromaani. Se on virtuaalinen kummitustarina Yhdysvaltojen ruostevyöhykkeellä, jossa karut esikaupunkimaisemat säestävät hahmojen yksinäisyyttä. Sekä sotaveteraani että baarityöntekijä tuntevat elävänsä välitilassa – kuten karuna esiin piirtyvä Pittsburgh, joka ei ole hengissä muttei täysin kuollutkaan.
Taustalla Musta enkeli lipuu maiseman halki ja tarkkailee tapahtumia. Hän on kiinnostunut kuolleista enemmän kuin elävistä.
Romaani paljastaa amerikkalaisen esikaupungin yksinäisyyden sekä sotatraumojen vaikutukset ihmismieleen. Melankoliaa ja ironiaa yhdistävä kertomus koettaa selvittää, mikä on rikkinäisten ihmisten tarina jakautuneessa maassa.
Yön teollisuus käsittelee merkityksen etsimistä, riippuvuuksia ja väliinputoamista maailmassa, jossa teknologiat korvaavat toisiaan ja lopulta myös ihmisiä. Eri tyylilajit ja teollistumisen historia soljuvat limittäin moniäänisessä kerronnassa, jonka aavemaisuus kumpuaa virtuaalisen ajan onttoudesta.
Romaani sai alkunsa kohtausharjoituksesta. Antsalo kertoo kokeneensa tärkeäksi kirjoittaa vain itseään varten, jotta itsesensuuri pysyisi minimissään. Esikoisromaanista kasvoi intohimoprojekti, jonka taustalla on kirjailijan pitkäaikainen kiinnostus Yhdysvaltojen ruostevyöhykkeeseen.
Hahmojensa tavoin myös Antsalo teki taustatyötä YouTube-videoiden avulla. Hän tarkasteli unohduksiin jäänyttä aluetta tarkoituksellisen etäisyyden päästä ja pohti, millainen sen sielu voisi olla.
Antsalon runoilijatausta näkyy romaanin upottavassa kielessä, joka saa metalliverkolla aidatut joutomaat hohtamaan.
> game over
> you have died in combat
Tekijästä
Veera Antsalo on kirjailija ja kääntäjä, jonka teokset ovat saaneet useita palkintoehdokkuuksia. Hänen edellinen teoksensa Nimettömästä (2024) voitti Tanssiva karhu -palkinnon.
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