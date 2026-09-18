Wickström: Suomi tarvitsee mielenterveydestä vastaavan ministerin seuraavaan hallitukseen
22.9.2026 10:45:30 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n kansanedustaja ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen toinen varapuheenjohtaja Henrik Wickström katsoo, että seuraavassa hallituksessa tulisi olla ministeri, jonka vastuulla on mielenterveyden edistäminen.
Wickströmin mukaan mielenterveyteen liittyvät haasteet ovat kasvussa. Hän on myös huolissaan siitä, miten suomalaiset jaksavat työelämässä pitkällä aikavälillä. Yle uutisoi viime viikolla, että suomalaiset kokevat työpaikoillaan toiseksi eniten stressiä kaikista Euroopan maista. Kela kertoi tänään, että joka kolmas 28-vuotias nainen on saanut tukea mielenterveyden ongelmiin.
– Mielenterveyden haasteita esiintyy kaikissa ikäryhmissä. Monet ikäihmiset kokevat yksinäisyyttä, ja työelämässä kuormittavat stressi ja huoli tulevaisuudesta. Samankaltaiset suorituspaineet rasittavat myös lapsiamme ja nuoriamme. Siksi katson, että mielenterveys on nostettava nykyistä korkeammalle myös poliittisessa päätöksenteossa. Tämä on erityisen tärkeää, jos haluamme nostaa työllisyysastetta, mikä on välttämätöntä tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen turvaamiseksi, Wickström sanoo.
Wickströmin mukaan mielenterveyden edistäminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Hän korostaa ennaltaehkäisevien toimien sekä toimivampien palveluketjujen merkitystä. Hänen mukaansa mielenterveydestä vastaava ministeri voisi toimia sosiaali- ja terveysministeriössä.
– Toivon, että hallituksen ministerinimityksiä kehitetään ajan myötä vastaamaan paremmin yhteiskunnan muuttuvia tarpeita. Nyt tarvitaan vahvaa keskittymistä ratkaisujen löytämiseen mielenterveyden haasteisiin. Mielenterveydestä vastaava ministeri osoittaisi, että yhteiskunta suhtautuu psyykkiseen hyvinvointiin liittyviin haasteisiin vakavasti, Wickström sanoo.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
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