Viisi vinkkiä Tutkijoiden yön ohjelmasta – näitä ei kannata ohittaa!
22.9.2026 10:49:34 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Tutkijoiden yö palaa Jyväskylään jälleen perjantaina 25.9.2026 ja mukana on yliopiston lisäksi myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk. Luvassa on monipuolista ja opettavaista tekemistä kaikenikäisille tiedonjanoisille.
Yhteistyössä Valon kaupungin kanssa kävijöille on luotu säihkyvä ilta täynnä valon ja tieteen ihmeitä. Samalla kun ihailet valoteoksien loistoa kannattaa käydä kurkkaamassa ainakin seuraavat ohjelmat:
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Tutustu Jyväsjärven kummajaisiin! Tule katsomaan millaisia elukoita Jyväsjärven pinnan alla vipeltää. Pääset katsomaan miltä vesistöjemme pienet pohjaeläimet ja eläinplanktonit näyttävät akvaarioissa ja mikroskoopilla. Ambiotica-rakennus klo 17-21.
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Muuta kehon energia liikkeeksi ja valoksi valopyörän avulla. Kehosi toimii kuin pieni voimala: se muuntaa syömäsi ravinnon energiaksi, joka saa lihakset toimimaan ja kehosi liikkeelle. Tutkijoiden yössä pääset kokemaan tämän itse! Liikunta-rakennus klo 17-21.
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Tutustu peli- ja XR-teknologioihin Jamkin GamePitissä! Pelaa opiskelijoiden kehittämiä pelejä, testaa VR-laseja ja tutustu puettavan teknologian mahdollisuuksiin älyhihaa kokeilemalla. Tervetuloa myös kuuntelemaan Dota 2 -maailmanmestari Jesse Vainikan ajatuksia urasiirtymästä aktiivisen e-urheilu-uran jälkeen. Jamkin Rajakadun kampus klo 15-22. Älyhihaesittely klo 15-17, Jesse Vainikan luento klo 17-18.
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Käväise Kyberturvallisuuslaboratoriossa! Pääset näkemään ja kokeilemaan laitteita, joita käytetään kyberturvallisuuden tutkimuksessa ja opetuksessa. Esillä on muun muassa drone, satelliitti, robottikäsi ja äänenkloonausteknologiaa. Agora-rakennus klo 16-20.
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Oletko pohtinut, millaiselta TV-uutisten lukeminen tuntuu? Miten uutisia kirjoitetaan ja kuka päättää, mikä on uutinen? Tule pohtimaan näitä kysymyksiä ja kokeilemaan uutisten tekemistä ja lukemista oikealle TV-kameralle digitaalisissa TV-lavasteissa. A-rakennus, Seminaarinmäki, tasatunnein klo 17, 18 ja 19.
Nämä ja paljon muuta ohjelmaa on tarjolla Tutkijoiden yössä perjantai-iltana 25.9.2026. Tervetuloa tieteen ja tieteentekijöiden juhlaan!
Tutustu Tutkijoiden yön koko ohjelmatarjontaan tästä:
Yhteyshenkilöt
Anni ParviainenViestinnän harjoittelijaPuh:+358503583932anni.s.m.parviainen@jyu.fi
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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