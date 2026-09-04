Sweco Finland Oy

Sweco toimii Ren-Gasin Tampereen e-metaanilaitoksen EPCM-kumppanina

22.9.2026 11:06:28 EEST | Sweco Finland Oy | Tiedote

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Ren-Gas on valinnut Tampereen e-metaanilaitoksen keskeiset teknologiatoimittajat. Sweco johtaa Ren-Gasin kumppanina laitoksen suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen kokonaisuutta sekä vastaa tuotantolaitoksen teknologioiden integroinnista.

Havainnekuva Ren-Gasin tehtaasta.

Sweco varmistaa Ren-Gasin EPCM-kumppanina laitoksen toteutussuunnittelun sujuvuuden. Tehtäviin kuuluu muun muassa eri teknologiakumppaneiden järjestelmien integrointi, tarvittavista hankinnoista vastaaminen ja työmaahan liittyviä velvollisuuksia. Sweco on ollut mukana hankkeessa sen esisuunnittelusta lähtien.  

Laitos yhdistää vedyn tuotannon, biogeenisen hiilidioksidin talteenoton, synteettisen metaanin valmistuksen, ja lämmön talteenoton yhdeksi integroiduksi energiajärjestelmäksi. Laitos on suunniteltu toimimaan joustavasti, jotta tuotanto voidaan mukauttaa uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön saatavuuteen samalla, kun se täyttää RFNBO-polttoaineille asetetut tiukat vaatimukset. 

”Euroopan energiasiirtymä tarvitsee uusia teollisia arvoketjuja. Tampereen hankkeessa yhdistämme Euroopan johtavat teknologiatoimittajat ja rakennamme yhdessä synteettisen metaanin tuotantoa teollisessa mittakaavassa. Samalla haluamme osoittaa, että eurooppalainen osaaminen pystyy toteuttamaan kokonaisen RFNBO-polttoaineiden arvoketjun vedyn tuotannosta aina valmiiseen lopputuotteeseen saakka”, sanoo Nordic Ren-Gasin toimitusjohtaja Saara Kujala

"On innostavaa jatkaa yhteistyötä hankkeessa, joka kuuluu Suomen edelläkävijöihin uusiutuvan e-metaanin tuotannossa. Vahvuutemme on kokonaisuuksien hallinta ja johtaminen, ja yhdessä eri teknologiatoimittajien kanssa varmistamme turvallisen, tehokkaan ja toimivan tuotantolaitoksen. Tämän mittaluokan energiahankkeissa onnistuminen syntyy kokonaisuuksien hallinnasta", sanoo Swecon Teollisuus ja energia -toimialan johtaja Tuomas Salminen. 

Avainsanat

e-metaanivetyteollisuus

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Havainnekuva Ren-Gasin tehtaasta.
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