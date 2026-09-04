Sweco toimii Ren-Gasin Tampereen e-metaanilaitoksen EPCM-kumppanina
22.9.2026 11:06:28 EEST | Sweco Finland Oy | Tiedote
Ren-Gas on valinnut Tampereen e-metaanilaitoksen keskeiset teknologiatoimittajat. Sweco johtaa Ren-Gasin kumppanina laitoksen suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen kokonaisuutta sekä vastaa tuotantolaitoksen teknologioiden integroinnista.
Sweco varmistaa Ren-Gasin EPCM-kumppanina laitoksen toteutussuunnittelun sujuvuuden. Tehtäviin kuuluu muun muassa eri teknologiakumppaneiden järjestelmien integrointi, tarvittavista hankinnoista vastaaminen ja työmaahan liittyviä velvollisuuksia. Sweco on ollut mukana hankkeessa sen esisuunnittelusta lähtien.
Laitos yhdistää vedyn tuotannon, biogeenisen hiilidioksidin talteenoton, synteettisen metaanin valmistuksen, ja lämmön talteenoton yhdeksi integroiduksi energiajärjestelmäksi. Laitos on suunniteltu toimimaan joustavasti, jotta tuotanto voidaan mukauttaa uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön saatavuuteen samalla, kun se täyttää RFNBO-polttoaineille asetetut tiukat vaatimukset.
”Euroopan energiasiirtymä tarvitsee uusia teollisia arvoketjuja. Tampereen hankkeessa yhdistämme Euroopan johtavat teknologiatoimittajat ja rakennamme yhdessä synteettisen metaanin tuotantoa teollisessa mittakaavassa. Samalla haluamme osoittaa, että eurooppalainen osaaminen pystyy toteuttamaan kokonaisen RFNBO-polttoaineiden arvoketjun vedyn tuotannosta aina valmiiseen lopputuotteeseen saakka”, sanoo Nordic Ren-Gasin toimitusjohtaja Saara Kujala.
"On innostavaa jatkaa yhteistyötä hankkeessa, joka kuuluu Suomen edelläkävijöihin uusiutuvan e-metaanin tuotannossa. Vahvuutemme on kokonaisuuksien hallinta ja johtaminen, ja yhdessä eri teknologiatoimittajien kanssa varmistamme turvallisen, tehokkaan ja toimivan tuotantolaitoksen. Tämän mittaluokan energiahankkeissa onnistuminen syntyy kokonaisuuksien hallinnasta", sanoo Swecon Teollisuus ja energia -toimialan johtaja Tuomas Salminen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomas SalminenToimialajohtaja, Teollisuus ja energiaSweco FinlandPuh:040 081 9547tuomas.salminen@sweco.fi
Tiina VarheePR- ja mediasuhteetPuh:040 723 1231ext.tiina.varhee@sweco.fi
Kuvat
Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme Euroopan kilpailukykyä ja resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,9 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sweco Finland Oy
Sweco siirtää 3D-suunnitelmat suoraan selaimeen4.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Sweco on kehittänyt uudenlaisen selainpohjaisen visualisointipalvelun, joka monipuolistaa rakennus- ja ympäristösuunnitelmien esittelyä ilman raskaita ohjelmistoja.
Johanna Tavia Swecon henkilöstö-, kulttuuri- ja strategiajohtajaksi13.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Uusi rooli tukee yhtiön strategian toteutumista henkilöstön ja yhtenäisen yrityskulttuurin kautta.
Johanna Tavia appointed Head of People, Culture and Strategy at Sweco13.8.2026 08:00:00 EEST | Press release
The new role supports the implementation of the company's strategy through employees and a unified corporate culture.
Sweco Finland Q2 2026: Hyvää kehitystä kasvussa ja toiminnan tehokkuudessa17.7.2026 14:18:50 EEST | Tiedote
Sweco julkaisi tänään osavuosikatsauksensa vuoden 2026 toiselta neljännekseltä. Sweco Finlandin liikevoitto oli viime vuotta paremmalla tasolla ja kasvu jatkui yritysostojen vauhdittamana. Myös markkinassa oli nähtävissä positiivisia merkkejä.
Sweco Finland Q2 2026: Increased growth and efficiency17.7.2026 14:18:50 EEST | Press release
Today, Sweco published its interim report for the second quarter of 2026. Sweco Finland's EBITA was at a better level than last year, and growth continued driven by acquisitions. There were also some positive signs in the market.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme