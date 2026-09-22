Vaasan kaupunki - Vasa stad

Nuorisotalo Sumppu avasi ovensa uusissa tiloissa Isolahdessa

22.9.2026 15:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Nuorisotalo Sumppu on saanut täysin uudet tilat Isolahden koulun uudisrakennuksesta. Perinteisen nuorisotilan lisäksi käytössä on nyt myös pelihuone ja bänditila.

- Nuoret ovat kommentoineet, että uusissa tiloissa ”on kaikki mitä pitää”, kertoo nuoriso-ohjaaja Laura Plosila.
- Nuoret ovat kommentoineet, että uusissa tiloissa ”on kaikki mitä pitää”, kertoo nuoriso-ohjaaja Laura Plosila. Kuva: Vaasan kaupunki / Susanna Saari

Vuoden verran väistötiloissa toiminut nuorisotalo Sumppu avasi ovensa uusissa tiloissa Isolahden Pallokadulla elokuun lopulla. Kävijöitä on riittänyt, sekä vanhoja tuttuja että uusia.

- Nuoret ovat kommentoineet, että uusissa tiloissa ”on kaikki mitä pitää”, ja kiitosta ovat saanet esimerkiksi pleikka vitonen, iso telkku ja keittiö, kertoo nuoriso-ohjaaja Laura Plosila.

Laneja, pelilivejä ja bänditoimintaa

Täysin uutta uudessa Sumpussa ovat erillinen pelihuone sekä bänditila.

- Pelitilassa on kahdeksan pelitietokonetta ja kunnon pelituolit. Siellä voimme järjestää esimerkiksi ohjattua pelitoimintaa sekä nuorten toivomia pelilivejä ja laneja, Plosila kertoo.

Äänieristettyyn bänditilaan on tulossa kaikki perinteiset bändisoittimet: rummut, sähkökitara, basso ja kosketinsoittimet. Suunnitelmissa on, että nuoret voivat varata tilaa esimerkiksi tunniksi kerrallaan omaan käyttöön. Bänditilassa voi järjestää myös ohjattua toimintaa.

Keittiössä kokkaillaan ja lämmitetään omia eväitä

Nuorisotalon varsinaisesta oleskelutilasta on tehty viihtyisä ja kodinomainen.

- Nuorille on tärkeää, että tilassa on viihtyisää ja esimerkiksi lämmin valaistus. Meiltä löytyy tietysti myös jokaisen nuorisotalon maamerkki eli biljardipöytä.

Oleskelutilassa on tilava avokeittiö, jossa nuoret voivat kokkailla ohjatusti yhdessä sekä lämmittää omia eväitään.

- Täällä on jo leivottu suklaamuffinseja nuorten itse ostamista aineksista ja tarjottu muille kävijöille, Plosila kertoo.

Rakennuksen yhteiskäyttö sujunut hyvin

Uudet nuorisotilat sijaitsevat Pikkulahti-nimisessä uudisrakennuksessa Isolahden koulun kyljessä. Pikkulahteen sijoittuvat nuorisotilan lisäksi koulun erityisen vaativan tuen luokat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta.

Pikkulahti on kengätön rakennus, eli ulkojalkineet jätetään aina eteiseen.

- Siinä on nuorilla ollut vähän opettelemista, mutta hyvin sekin on mennyt. Hienosti on saatu soviteltua kaikki rakennuksen eri toiminnot yhteen, Plosila kiittää.

Sumpussa avoimet ovet 7.10.

Rakennuksen päädyssä on erillinen nuorisopiha, jossa on muun muassa penkkejä, kuntoiluvälineitä, pingispöytä ja graffitiseinä.

Sumpun ja samalla koko Pikkulahti-rakennuksen virallisia avajaisia vietetään keskiviikkona 7.10. klo 17.30 alkaen. Silloin esimerkiksi vanhemmat ja kaikki muut kiinnostuneet voivat tulla tutustumaan tiloihin.

Nuorisotalo Sumppu

  • Kohderyhmä: 7.-luokkalaiset – 18-vuotiaat
  • Avoinna ma ja to klo 16–20.30 sekä pe ja la klo 16–21.30 (kiinni joka toinen maanantai)
  • Toiminnasta kerrotaan Sumpun Instagram-tilillä @nuorisotalosumppu

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasanuoretnuorisotyö

Yhteyshenkilöt

nuoriso-ohjaaja Laura Plosila, puh. 0400 719 095, laura.plosila@vaasa.fi

nuorisotoimenjohtaja Mika Pietilä, puh. 040 513 7641, mika.pietila@vaasa.fi

Kuvat

- Nuoret ovat kommentoineet, että uusissa tiloissa ”on kaikki mitä pitää”, kertoo nuoriso-ohjaaja Laura Plosila.
- Nuoret ovat kommentoineet, että uusissa tiloissa ”on kaikki mitä pitää”, kertoo nuoriso-ohjaaja Laura Plosila.
Kuva: Vaasan kaupunki / Susanna Saari
Lataa
Oleskelutilassa on tilava avokeittiö, jossa nuoret voivat kokkailla ohjatusti yhdessä sekä lämmittää omia eväitään.
Oleskelutilassa on tilava avokeittiö, jossa nuoret voivat kokkailla ohjatusti yhdessä sekä lämmittää omia eväitään.
Kuva: Vaasan kaupunki / Susanna Saari
Lataa
Kuva: Vaasan kaupunki / Susanna Saari
Lataa
Kuva: Vaasan kaupunki / Susanna Saari
Lataa
Rakennuksen päädyssä on erillinen nuorisopiha, jossa on muun muassa penkkejä, kuntoiluvälineitä, pingispöytä ja graffitiseinä.
Rakennuksen päädyssä on erillinen nuorisopiha, jossa on muun muassa penkkejä, kuntoiluvälineitä, pingispöytä ja graffitiseinä.
Kuva: Vaasan kaupunki / Susanna Saari
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Linkit

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