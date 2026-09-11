Nuorten ehdokkaiden määrä kaksinkertaistui Espoon seurakuntavaaleissa
22.9.2026 11:48:01 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Uutinen
Espoon seurakuntavaaleissa 2026 on asetettu yhteensä 504 ehdokasta. Kirkkovaltuustopaikkaa seuraavalle nelivuotiskaudelle tavoittelee 242 ehdokasta ja kuuteen seurakuntaneuvostoon on ehdolla yhteensä 262 henkeä. Suurin osa ehdokkaista on ehdolla molemmissa vaaleissa.
Yksittäisiä henkilöitä on yhteensä ehdolla 277. Ehdokkaiden kokonaismäärä on noussut hieman yli yhden prosentin, mutta seurakuntaneuvoston ehdokkaiden määrä on noussut yli seitsemän prosenttia.
Nyt myös Esbo svenska församlingissa käydään kahdet vaalit. Vuoden 2022 seurakuntavaaleissa syntyi sopuvaalit.
Espoon yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan yhteensä 61 jäsentä. Jokaiseen suomenkielisen seurakunnan seurakuntaneuvostoon valitaan 16 jäsentä. Esbo svenska församlingin seurakuntaneuvostoon valitaan 14 jäsentä. Yhteensä seurakuntaneuvostoihin valitaan 94 jäsentä.
Nuoria ehdokkaita on yli kaksinkertainen määrä viime vaaleihin verrattuna
Ehdokkaista vanhin on 89-vuotias. Nuorin on 18-vuotias. Vuoden 2022 verrattuna nuorten ehdokkaiden määrä yli kaksinkertaistui. Nyt nuoria ehdokkaita eli 18–29-vuotiaita on noin 14 prosenttia ehdokkaista. Espoon seurakunnat panostivat kampanjassaan erityisesti nuoriin ennen ehdokasasettelun päättymistä. Kirkkovaltuustoon pyrkivien ehdokkaiden keski-ikä on 56 vuotta ja seurakuntaneuvostoihin pyrkivien 56 vuotta.
Kolme isoa ryhmittymää asetti ehdokkaita
Kaikissa suomenkielisissä seurakunnissa ehdokkaita asetti kolme valitsijayhdistystä. Poliittisista puolueista omalla listallaan mukana on tälläkin kertaa ainoastaan kokoomus, jonka listoilla on joka viides ehdokas. Viimeksi osa listan ehdokkaista on sitoutumattomia.
Eniten ehdokkaita on jälleen perinteisiä arvoja kannattavalla Yhdessä matkalla -valitsijayhdistyksellä. Heidän listoillaan on 201 ehdokasta, mikä on hieman yli 40 prosenttia ehdokkaista. Prosentuaalinen ehdokkaiden osuus oli lähes sama edellisissä vuoden 2022 vaaleissa.
Marraskuun vaaleihin muodostui kaikkiin seurakuntiin saman niminen Kirkko kaikille -valitsijayhdistys. Valitsijayhdistysten tausta on uudistusmielisessä Tulkaa kaikki -liikkeessä. Näistä valitsijayhdistyksistä ehdokkaita on noin 35 prosenttia, mikä on sama kuin edellisissä vaaleissa.
Seurakuntavaalit marraskuussa
Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa valitaan päättäjät seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Vuonna 2026 on vaalivuosi.
Vaalien ennakkoäänestys on 3.–7.11. ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 15.11.2026. Äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään 15.11. kuusitoista vuotta täyttäneet Espoon seurakuntien jäsenet. Jokaiselle äänioikeutetulle lähetetään kotiin ilmoitus äänioikeudesta.
Ehdokaslistat vahvistetaan ja ehdokkaat numeroidaan 1.10., jonka jälkeen ehdokasmääriin voi vielä tulla muutoksia.
Vahvistetut ehdokastiedot viedään Espoon seurakuntien yhteisille verkkosivuille espoonseurakunnat.fi/vaalit
Vaalikoneet, yleinen ja nuorille suunnattu, avautuvat keskiviikkona 7.10.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka LehtiKirkkoherraEspoonlahden seurakuntaPuh:050 434 1090jukka.lehti@evl.fi
Mirja MiettinenProjektikoordinaattoriEspoon seurakuntayhtymä, viestintäpalvelutPuh:040 546 9432mirja.miettinen@evl.fi
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Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
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