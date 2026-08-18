Eurooppa tarvitsee vakaata sähköä ja omavaraista grafiittia – suomalaisyhtiön teknologia auttaa molemmissa
22.9.2026 13:24:10 EEST | Springvest Oyj | Tiedote
Suomessa investoidaan miljardeja datakeskuksiin, jotka kasvattavat sähkönkulutusta nopeasti samaan aikaan kun sähköjärjestelmä nojaa vahvasti säästä riippuvaiseen tuuleen ja aurinkoon. Akku- ja puolustusteollisuuden tarvitsemasta grafiitista taas suurin osa tuodaan tällä hetkellä Kiinasta. Hycamite vastaa molempiin ongelmiin samalla teknologialla. Teknologiayhtiöllä on käynnissä osakeanti kasvusijoituspalvelu Springvestin kautta.
Suomi ja Eurooppa tarvitsevat koko ajan enemmän sähköä datakeskuksiinsa. Kasvava kysyntä osuu energiajärjestelmään, joka on pitkälti rakennettu säästä riippuvaisen tuotannon varaan. Kun tuuli tyyntyy eikä aurinko paista, uusiutuvien tuotanto voi siis romahtaa lähes olemattomiin ja hinta piikkaa.
Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioikin 20.9. MTV Uutisille, että Suomeen tarvitaan vuoteen 2030 mennessä noin tuhat megawattia säästä riippumatonta säätövoimaa. Luku vastaa Loviisan ydinvoimaloiden tehoa.
”Maailman sähköntarpeen arvioidaan kasvavan 40 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Tarvitaan nopeasti rakennettavia, täydentäviä ratkaisuja vähähiiliseen energiantuotantoon, jolloin uusiutuvan tuotannon notkahduksia ei tarvitse paikata suuripäästöisellä tuotannolla”, sanoo teknologiayhtiö Hycamiten toimitusjohtaja Matti Malkamäki.
Hycamiten teknologia halkaisee maakaasun kahdeksi tuotteeksi: vedyksi ja kiinteäksi hiileksi. Vety voidaan varastoida ja polttaa energiaksi silloin kun sitä tarvitaan, myös silloin kun tuuli- ja aurinkovoima eivät riitä. Toisin kuin maakaasua poltettaessa, hiili ei karkaa ilmakehään hiilidioksidina vaan otetaan talteen kiinteänä materiaalina, jota voidaan hyödyntää mm. akku- ja puolustusteollisuudessa.
”Maakaasu kattaa neljäsosan koko ihmiskunnan energiankäytöstä. Sen nykyistä monipuolisempaa käyttöä sähköntuotannossa on alettu painottaa Suomessakin viime aikoina. Kokonaisuutena maakaasun vähähiilistämisessä on valtava potentiaali”, Malkamäki sanoo.
Ratkaisu, jolle on suuri kysyntä
Hycamiten teknologia perustuu metaanin termokatalyyttiseen hajotukseen: maakaasun pääaineosa metaani hajotetaan suljetussa reaktorissa lämmön ja katalyytin avulla vedyksi ja kiinteäksi hiileksi.
Koska reaktio tapahtuu suljetussa tilassa ilman happea, hiilidioksidia ei pääse syntymään lainkaan ja hiili saadaan talteen kiinteänä materiaalina.
Asiakas rakentaa ja omistaa metaaninhajotuslaitoksen itse, ja se voidaan sijoittaa olemassa olevan kaasuverkon ja tuotantolaitoksen yhteyteen. Hycamite toimittaa teknologian ja tukee sen käyttöönotossa.
Samat laitokset, jotka ovat tähän asti tuottaneet sähköä fossiilisella maakaasulla, voidaan siis valjastaa vähähiiliseen sähköntuotantoon, kunhan niiden turbiinit ja moottorit konvertoidaan vetykäyttöisiksi. Kansainväliset voimantuotantoteknologian laitevalmistajat, kuten Siemens Energy, GE Vernova, Wärtsilä ja Mitsubishi Power, ovatkin jo lanseeranneet vetyvalmiita turbiini- ja moottoriratkaisuja.
Hycamitella on Euroopassa energia-alalla lukuisia asiakashankkeita. Viimeksi torstaina 17.9. yhtiö julkisti yhteistyönsä brittiläisen energiayhtiön EnergyPathwaysin kanssa.
Malkamäen mukaan pelkästään Saksa on arvioinut tarvitsevansa 11 gigawattia uutta kapasiteettia, joka voidaan käynnistää säästä riippumatta aina tarvittaessa.
”Yhden saksalaisen energia-asiakkaan kohdalla investoinnin takaisinmaksuaika on laskelmiemme mukaan alle neljä vuotta. Laskelma on varovainen, eikä siinä ole mukana minkäänlaisia ympäristötukia”, Malkamäki sanoo.
Asiakas voi myös myydä eteenpäin prosessissa syntyvän kiinteän hiilen, missä Hycamite auttaa tarvittaessa. Tämä parantaa investoinnin kannattavuutta entisestään.
”Ratkaisun pitää olla asiakkaalle helppo ja kannattava, ei pelkkä ympäristöteko”, hän jatkaa.
Omavaraisuus ulottuu energiasta puolustukseen
Hycamiten prosessissa syntyvästä hiilestä voidaan jatkojalostaa korkealaatuista grafiittia. Sitä tarvitaan esimerkiksi akuissa sekä puolustusteollisuudessa.
Puolustusteollisuudessa EU on arvioinut grafiitin alumiinin ohella kaikkein kriittisimmäksi materiaaliksi. Myös EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti aiheen esiin 16.9. pitämässään puheessa unionin tilasta. Hän mainitsi riskinä EU:n riippuvuuden Kiinasta kriittisissä materiaaleissa.
Hycamite suunnittelee hiilen osalta 50 miljoonan euron pilottilaitosta, jonka rakentamisen on tarkoitus alkaa 2027. Tätä seuraavalla, suuremman mittakaavan laitoksella tavoitteena on 200 000 tonnin vuosituotanto, joka kattaisi jopa 40 prosenttia EU:n vuodelle 2030 arvioidusta akkulaatuisen grafiitin tarpeesta.
Riippumaton tutkimuslaitos Polaris Battery Labs on vahvistanut, että Hycamiten grafiittisesta hiilestä jalostettu grafiitti soveltuu sähköautojen akkujen anodimateriaaliksi vähintään yhtä hyvin kuin markkinoilla jo olevat vaihtoehdot.
EU on myös nimennyt Hycamiten grafiitintuotannon viralliseksi strategiseksi hankkeeksi kriittisten raaka-aineiden asetuksen CRMA:n nojalla. Se on yksi kuudesta suomalaisesta hankkeesta, jotka ovat saaneet tämän tunnustuksen.
"Emme voi olla omavaraisia vain energiassa, vaan huoltovarmuutta on vahvistettava myös yhteiskunnalle tärkeissä raaka-aineissa", Malkamäki sanoo.
Hycamitella on käynnissä 8 miljoonan euron osakeanti, joka on suunnattu yksityissijoittajille ja perheyhtiöille. Osakeannin järjestää sijoituspalveluyhtiö Springvest.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti MalkamäkitoimitusjohtajaHycamite TCD Technologies Oymatti.malkamaki@hycamite.com
Aki SoudunsaaritoimitusjohtajaSpringvest OyjPuh:040 822 6322aki.soudunsaari@springvest.fi
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Springvest Oyj on First North -markkinapaikalle listattu sijoituspalveluyhtiö. Järjestämiemme rahoituskierrosten ja muiden palveluidemme tavoitteena on kasvattaa yli 40 listaamattomasta teknologiayhtiöstä muodostuvan omistusportfolion arvoa. Yhdistämme suomalaisia kasvuyhtiöitä sijoittajien kanssa, ja edistämme omistajayhtiönä näiden kasvuyhtiöiden menestymistä.
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