ENNAKKOTIEDOTE: LitRPG-genren kuumin kirja suomeksi – Dungeon Crawler Carl -sarjan kirjoja on myyty jo yli 12 miljoonaa kappaletta
22.9.2026 11:37:05 EEST | Gummerus | Tiedote
LitRPG eli Literary Role-Playing Game on kansainvälisessä nosteessa oleva kirjallisuusgenre, jossa romaanin tarinassa ja maailmassa on viitteitä ja sääntöjä video- ja roolipeleistä. Genren kuumin kirjailijanimi on yhdysvaltalainen Matt Dinniman Dungeon Crawler Carl -menestyssarjallaan. Häpeilemättömän viihdyttävän, scifiä, roolipeliä ja tosi-tv:tä yhdistävän sarjan käännösoikeudet on myyty 31 kielialueelle ja siihen kuuluvia romaaneja on myyty maailmalla jo yli 12 miljoonaa kappaletta. Sarjan ensimmäinen osa Dungeon Crawler Carl – Peli alkaa (Gummerus) ilmestyy Päivi Honkapään suomentamana 12.10.2026.
Tiedätkö, mikä on pahempaa kuin erota tyttöystävästä? Jäädä nalkkiin hänen hemmotellun näyttelykissansa kanssa. Ja tiedätkö, mikä on vielä pahempaa? Avaruusolentojen hyökkäys ja selviytyjien ohjaaminen sadistiseen galaksienväliseen tosi-tv-pelishow’hun. Liity rannikkovartioston veteraanin Carlin ja hänen ex-tyttöystävänsä kissan, Prinsessa Donitsin, seuraan, kun he yrittävät selviytyä maailmanlopusta ansoja täynnä olevassa luolastossa.
Matt Dinniman on kirjailija, taiteilija ja muusikko Yhdysvaltojen Gig Harborista. Hän on kirjoittanut useita kirjoja, joista Dungeon Crawler Carl -sarja on hänen todellinen läpimurtonsa. Sarjan kaikki osat ovat nousseet New York Timesin bestsellerlistalle ja Carlista on kehitteillä tv-sarja. Dinniman vierailee Suomessa ja esiintyy Arctic Lights Comic Conissa Helsingin Messukeskuksessa huhtikuussa 2027, kun sarjan toinen osa Carl & lopunajan operaatio julkaistaan suomeksi.
Matt Dinniman: Dungeon Crawler Carl – Peli alkaa
alkuteos Dungeon Crawler Carl
suomentanut Päivi Honkapää
463 sivua, ilmestyy 12.10.
äänikirjana 26.10., lukija: Eero Ritala
Lisätietoja sekä haastattelupyynnöt:
Eeva Herrainsilta, viestintäjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Arvostelukappale- ja kuvapyynnöt: info@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäjohtajaGummerusPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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