ENNAKKOTIEDOTE: LitRPG-genren kuumin kirja suomeksi – Dungeon Crawler Carl -sarjan kirjoja on myyty jo yli 12 miljoonaa kappaletta

Tiedätkö, mikä on pahempaa kuin erota tyttöystävästä? Jäädä nalkkiin hänen hemmotellun näyttelykissansa kanssa. Ja tiedätkö, mikä on vielä pahempaa? Avaruusolentojen hyökkäys ja selviytyjien ohjaaminen sadistiseen galaksienväliseen tosi-tv-pelishow’hun. Liity rannikkovartioston veteraanin Carlin ja hänen ex-tyttöystävänsä kissan, Prinsessa Donitsin, seuraan, kun he yrittävät selviytyä maailmanlopusta ansoja täynnä olevassa luolastossa.

Matt Dinniman on kirjailija, taiteilija ja muusikko Yhdysvaltojen Gig Harborista. Hän on kirjoittanut useita kirjoja, joista Dungeon Crawler Carl -sarja on hänen todellinen läpimurtonsa. Sarjan kaikki osat ovat nousseet New York Timesin bestsellerlistalle ja Carlista on kehitteillä tv-sarja. Dinniman vierailee Suomessa ja esiintyy Arctic Lights Comic Conissa Helsingin Messukeskuksessa huhtikuussa 2027, kun sarjan toinen osa Carl & lopunajan operaatio julkaistaan suomeksi.

Matt Dinniman: Dungeon Crawler Carl – Peli alkaa

alkuteos Dungeon Crawler Carl

suomentanut Päivi Honkapää

463 sivua, ilmestyy 12.10.

äänikirjana 26.10., lukija: Eero Ritala

Lisätietoja sekä haastattelupyynnöt:

Eeva Herrainsilta, viestintäjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi

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