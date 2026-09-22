Salon taidemuseo Veturitalli

Sauli Suomelan lasista inspiroituneet teokset täyttävät Galleria Sivuraiteen värien kerrostumilla

22.9.2026 11:51:27 EEST | Salon taidemuseo Veturitalli | Tiedote

Jaa

Kutsu medialle: Tervetuloa näyttelyn lehdistötilaisuuteen Salon taidemuseo Veturitalliin (Mariankatu 14) perjantaina 2.10.2026 klo 10 taiteilijan läsnä ollessa. Avoimet yleisöavajaiset Veturitallin syksyn näyttelyihin järjestetään samana päivänä klo 15–21.

Sauli-Suomela: After Rain, 2024
Sauli-Suomela: After Rain, 2024

Sauli Suomela: LAYERS / KERROKSET
Galleria Sivuraide, Salon taidemuseo Veturitalli, 3.10.2026–3.1.2027

Galleria Sivuraiteen syksyn näyttelynä nähdään muotoilijana ja kuvataiteilijana toimivan Sauli Suomelan väreillä ilottelevia teoksia, jotka ovat ottaneet inspiraatiota lasin ominaisuuksista. Teosten kerroksittain valetut värimassat, läpinäkyvät pinnat ja ympäristön heijastukset muuttavat jatkuvasti näyttelytilan ilmettä kävijöiden liikkuessa teosten keskellä. Layers / Kerrokset -näyttely havainnollistaa kiehtovalla tavalla valon ja materiaalisuuden välistä yhteyttä toimien samalla taidemuseon pääsaleissa esillä olevan laajan valotaidenäyttelyn sivujuonteena.

Sauli Suomelan väreihin perustuvan, pääosin abstraktin ilmaisukielen lähtökohtana on materiaalien ja tilojen tutkimus. Näyttelyn teokset on valmistettu valamalla erilaisten heijastavien tai valoa läpäisevien levyjen päälle kerroksittain pigmenteillä värjättyä epoksihartsia. Värien intensiteetti kertoo työvaiheiden määrästä: mitä tummempi väri, sitä useampi valukerros sitä on edeltänyt. Kehä-teoksessa taiteilija on hyödyntänyt lisäksi 3D-tulostusta ja teoksen kidemäinen pinta on tehty hyödyntämällä uusiokäyttöön otettuja lasinsirpaleita.

Salon taidemuseon näyttely on jatkoa Suomelan siirtymälle kohti tilasidonnaista, installaatiomuotoista taiteellista työskentelyä. Näyttelyn teokset kutsuvatkin museokävijät havainnoimaan uteliaasti sekä itseään että ympäristöään: pintojen läpinäkyvyys ja heijastavuus muovaa teosten ilmettä jatkuvasti ja eri kulmista ja suunnista katsottuina teosten värit sulautuvat ja kerrostuvat joka kerta uuteen sommitelmaan.

Näyttelyssä on esillä neljä teoskokonaisuutta. Sateen jälkeen -teosta (2024) lukuun ottamatta teokset ovat uusia ja tehty tätä näyttelyä varten.

Sauli Suomela (s. 1969) on helsinkiläinen muotoilija ja kuvataiteilija. Maalaus-, lasi- ja installaatiotaiteen sekä muotoilun ja suunnittelun rajapinnassa työskentelevä Suomela on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopisto) muotoilijaksi vuonna 1998. Suomela on osallistunut lukuisiin näyttelyihin Suomessa ja ulkomailla ja hänen teoksiaan kuuluu muun muassa Valtion taideteostoimikunnan, Suomen lasimuseon ja HUSin taidekokoelmiin. Suomela toimii perustamansa Pentagon Design -yrityksen muotoilujohtajana ja hänelle on myönnetty merkittäviä alan tunnustuksia, kuten Vuoden teollinen muotoilija -arvonimi 2010 (yhdessä Arni Aromaan kanssa) ja Muotoilun valtionpalkinto 2012.

Museovirasto sekä Taide- ja kulttuurivirasto ovat tukeneet näyttelyä ja taiteilijan työskentelyä.

Näyttelyn aikaiset tapahtumat:

Sauli Suomelan taiteilijatapaaminen järjestetään taidemuseolla su 11.10. klo 14–15. Tapahtuma sisältyy museon pääsylipun hintaan.

Lisätiedot:

Taiteilijan verkkosivut: https://www.suomelas.com/

Lehdistökuvat: https://salontaidemuseo.fi/media/

Avainsanat

Salon taidemuseogalleria sivuraidesauli suomelavalotaideinstallaatiotlasitaide

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Sauli Suomela: Kerrokset, 2026
Sauli Suomela: Kerrokset, 2026
Lataa
Sauli Suomela: After Rain, 2024
Sauli Suomela: After Rain, 2024
Lataa
Sauli Suomela, kuvaaja Ella-Maria Tommila
Sauli Suomela, kuvaaja Ella-Maria Tommila
Lataa

Linkit

Salon taidemuseo Veturitalli on Salon kaupungin vuonna 1998 perustama taidelaitos, joka tuottaa korkeatasoisia näyttelyitä ja toimii konserttien ja muiden eri tapahtumien järjestäjänä.

Salon taidemuseo Veturitalli, Mariankatu 14, 24240 Salo, 02 7784892

Avoinna ti–pe klo 10–18, la–su 11–16, pääsyliput 10/7 €, Museokortti, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. 

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Salon taidemuseo Veturitalli

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye