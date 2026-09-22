Sauli Suomelan lasista inspiroituneet teokset täyttävät Galleria Sivuraiteen värien kerrostumilla

Sauli Suomela: LAYERS / KERROKSET

Galleria Sivuraide, Salon taidemuseo Veturitalli, 3.10.2026–3.1.2027

Galleria Sivuraiteen syksyn näyttelynä nähdään muotoilijana ja kuvataiteilijana toimivan Sauli Suomelan väreillä ilottelevia teoksia, jotka ovat ottaneet inspiraatiota lasin ominaisuuksista. Teosten kerroksittain valetut värimassat, läpinäkyvät pinnat ja ympäristön heijastukset muuttavat jatkuvasti näyttelytilan ilmettä kävijöiden liikkuessa teosten keskellä. Layers / Kerrokset -näyttely havainnollistaa kiehtovalla tavalla valon ja materiaalisuuden välistä yhteyttä toimien samalla taidemuseon pääsaleissa esillä olevan laajan valotaidenäyttelyn sivujuonteena.

Sauli Suomelan väreihin perustuvan, pääosin abstraktin ilmaisukielen lähtökohtana on materiaalien ja tilojen tutkimus. Näyttelyn teokset on valmistettu valamalla erilaisten heijastavien tai valoa läpäisevien levyjen päälle kerroksittain pigmenteillä värjättyä epoksihartsia. Värien intensiteetti kertoo työvaiheiden määrästä: mitä tummempi väri, sitä useampi valukerros sitä on edeltänyt. Kehä-teoksessa taiteilija on hyödyntänyt lisäksi 3D-tulostusta ja teoksen kidemäinen pinta on tehty hyödyntämällä uusiokäyttöön otettuja lasinsirpaleita.

Salon taidemuseon näyttely on jatkoa Suomelan siirtymälle kohti tilasidonnaista, installaatiomuotoista taiteellista työskentelyä. Näyttelyn teokset kutsuvatkin museokävijät havainnoimaan uteliaasti sekä itseään että ympäristöään: pintojen läpinäkyvyys ja heijastavuus muovaa teosten ilmettä jatkuvasti ja eri kulmista ja suunnista katsottuina teosten värit sulautuvat ja kerrostuvat joka kerta uuteen sommitelmaan.

Näyttelyssä on esillä neljä teoskokonaisuutta. Sateen jälkeen -teosta (2024) lukuun ottamatta teokset ovat uusia ja tehty tätä näyttelyä varten.

Sauli Suomela (s. 1969) on helsinkiläinen muotoilija ja kuvataiteilija. Maalaus-, lasi- ja installaatiotaiteen sekä muotoilun ja suunnittelun rajapinnassa työskentelevä Suomela on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopisto) muotoilijaksi vuonna 1998. Suomela on osallistunut lukuisiin näyttelyihin Suomessa ja ulkomailla ja hänen teoksiaan kuuluu muun muassa Valtion taideteostoimikunnan, Suomen lasimuseon ja HUSin taidekokoelmiin. Suomela toimii perustamansa Pentagon Design -yrityksen muotoilujohtajana ja hänelle on myönnetty merkittäviä alan tunnustuksia, kuten Vuoden teollinen muotoilija -arvonimi 2010 (yhdessä Arni Aromaan kanssa) ja Muotoilun valtionpalkinto 2012.

Museovirasto sekä Taide- ja kulttuurivirasto ovat tukeneet näyttelyä ja taiteilijan työskentelyä.

Näyttelyn aikaiset tapahtumat:

Sauli Suomelan taiteilijatapaaminen järjestetään taidemuseolla su 11.10. klo 14–15. Tapahtuma sisältyy museon pääsylipun hintaan.

Lisätiedot:

Taiteilijan verkkosivut: https://www.suomelas.com/

Lehdistökuvat: https://salontaidemuseo.fi/media/