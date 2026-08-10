Battery Sugar Free Exotic Fruits – eksoottisen herkullinen energiajuomauutuus
22.9.2026 12:16:20 EEST | Oy Sinebrychoff Ab | Tiedote
Battery Energy Drink -energiajuoman syksyn kolmannessa uutuudessa maistuvat eksoottiset hedelmät. Uutuus on kausituote, joka on saatavilla syys- ja talvikauden ajan.
Battery Sugar Free Exotic Fruits on sokeriton energiajuoma, mikä piristää päivääsi lämpimällä värillään ja eksoottisella maullaan.
”Halusimme tuoda lisää väriä syksyyn ja pian alkavaan talveen. Isompaan tölkkiin pakattu Battery Sugar Free Exotic Fruits tuo varmasti piristystä päivään auringonvalon vähetessä”, Batteryn tuotepäällikkö Sinebrychoffilla Veli-Matti Keskipoikela kertoo.
Uutuus on pakattu 0,5 litran tölkkiin. Jakelu alkaa 5.10. kautta maan. Uutuus on kausituote, joka on saatavilla syys- ja talvikauden ajan.
Aiemmin loppukesästä 2026 lanseerattiin kaksi muuta syysuutuutta Batteryltä, päärynän ja metsämansikan makuinen Battery Sugar Free Pear + Berry ja metsämarjainen Battery Pixie.
Battery on Suomen ensimmäinen moderni energiajuoma. Sinebrychoffin oma innovaatio Battery tuotiin Suomen markkinoille 1997, ja sitä myydään ympäri maailmaa. Battery-tuoteperheessä on myös sokerittomia Battery Sugar Free -vaihtoehtoja. Batteryn teho perustuu kofeiiniin, vitamiineihin ja sokerimakeutetuissa mauissa sokeriin.
@batterydrink - battery.fi
Tuotetiedot:
Battery Sugar Free Exotic Fruits
Hedelmänmakuinen energiajuoma. Sisältää makeutusaineita.
Sisältää makeutusaineita. Sisältää aspartaamia (fenyylialaniinin lähde). Korkea kofeiinipitoisuus (32 mg/100 ml). Ei suositella lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville.
Ainesosat: Vesi, happamuudensäätöaineet (E330, E331), hiilidioksidi, makeutusaineet (E950, E951), kofeiini (320mg/l), väri (E150d), säilöntäaine (E202), aromi, vitamiinit (niasiini, B6, B12, pantoteenihappo).
Ravintotiedot:
Energia per 100 ml: 8 Kj/2Kcal
Hiilihydraatit g/100 ml: 0
Suola g/100 ml: 0,12
Niasiini mg/100 ml: 8
B6-vitamiini mg/100 ml: 0,3
B12-vitamiini /100 ml: 1 mikrogrammaa
Pantoteenihappo (B5-vitamiini) mg/100 ml: 2
Yhteyshenkilöt
Timo MikkolaviestintäpäällikköSinebrychoffPuh:+358408307176timo.mikkola@sff.fi
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Tietoja julkaisijasta
1819 perustettu Sinebrychoff on osa Carlsberg-konsernia ja valmistaa oluita, siidereitä, long drink -juomia, virvoitusjuomia, vesiä sekä energiajuomia. Sen tuotesalkkuun kuuluvat mm. Karhu, KOFF, 1664, Carlsberg, Brooklyn Brewery, Battery Energy Drink, Monster Energy, Crowmoor, Somersby ja Coca-Cola-yhtiön juomat, kuten Coca-Cola, Fanta, Bonaqua sekä Sprite. Konsernin yhteinen kestävän kehityksen ohjelma Brewing Tomorrow sisältää neljä pääpilaria: Vähemmän hiiltä, Huolehditaan luonnosta, Inspiroiva valikoima ja Voimavarana ihmiset. Henkilöstön monimuotoisuus, vuorovaikutus asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä vahvat tuotebrändit ovat kestävän kehityksen edistämisen lisäksi yhtiölle tärkeitä. Käymme parempaan huomiseen.
🌐 sinebrychoff.fi 🔗 LinkedIn: Sinebrychoff 📸 Instagram: Sinebrychoff1819 ℹ️ kohtuullisesti.fi
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