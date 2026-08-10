Battery Sugar Free Exotic Fruits – eksoottisen herkullinen energiajuomauutuus

1819 perustettu Sinebrychoff on osa Carlsberg-konsernia ja valmistaa oluita, siidereitä, long drink -juomia, virvoitusjuomia, vesiä sekä energiajuomia. Sen tuotesalkkuun kuuluvat mm. Karhu, KOFF, 1664, Carlsberg, Brooklyn Brewery, Battery Energy Drink, Monster Energy, Crowmoor, Somersby ja Coca-Cola-yhtiön juomat, kuten Coca-Cola, Fanta, Bonaqua sekä Sprite. Konsernin yhteinen kestävän kehityksen ohjelma Brewing Tomorrow sisältää neljä pääpilaria: Vähemmän hiiltä, Huolehditaan luonnosta, Inspiroiva valikoima ja Voimavarana ihmiset. Henkilöstön monimuotoisuus, vuorovaikutus asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä vahvat tuotebrändit ovat kestävän kehityksen edistämisen lisäksi yhtiölle tärkeitä. Käymme parempaan huomiseen.

🌐 sinebrychoff.fi 🔗 LinkedIn: Sinebrychoff 📸 Instagram: Sinebrychoff1819 ℹ️ kohtuullisesti.fi