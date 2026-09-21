SDP:n Joona Räsänen: Hallitus on enää 150 000 lisätyöllisen päässä omasta tavoitteestaan!
22.9.2026 12:18:19 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-On positiivista, että Suomen työllisyydessä näkyy isompi käänne pitkän korpivaelluksen jälkeen. Hallitus on enää 150 000:n lisätyöllisen päässä omasta tavoitteestaan, toteaa valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
Pääministeri Orpo lupasi jo ennen vaaleja Suomeen 100 000 uutta työpaikkaa ja tuohon tavoitteeseen on tosiaan uusimpien tilastokeskuksen tietojen perusteella matkaa 150 000 lisätyöllisen verran. Samaan aikaan työttömiä on hallituksen kaudella tullut yli 90 000 lisää.
-Muualla Euroopassa työllisyyden suunta on jo ajat sitten kunnolla kääntynyt, niin on positiivista, että käänne näkyy vihdoin myös Suonessa. Valitettavampaa on se, että nykyisten ennusteiden valossa Suomessa saavutetaan työllisyydessä Orpon hallituksen lähtötilanne vasta vuonna 2029. Tämä Euroopan surkein työllisyyskehitys on myös keskeinen syy sille, miksi Suomi velkaantuu tällä kaudella nopeiten kaikista EU:n jäsenmaista, Räsänen päättää.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
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