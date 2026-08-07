Oma Säästöpankki Oyj

OmaSp ja Suomen Jääkiekkoilijat aloittivat valtakunnallisen yhteistyön

22.9.2026 12:54:30 EEST | Oma Säästöpankki Oyj | Tiedote

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Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) ja Suomen Jääkiekkoilijat ry (SJRY) ovat solmineet valtakunnallisen yhteistyön kaudelle 2026–2027. Yhteistyön tavoitteena on tarjota SJRY:n jäsenille helposti saavutettavaa ja pitkäjänteistä pankkipalvelua, joka huomioi urheilijan arjen, pelaajauran erityispiirteet sekä uran jälkeiseen aikaan valmistautumisen.

Kuvassa Tiia Matikkala ja Kami Kortelainen.
"Nyt käynnistynyt yhteistyömme rakentuu molempien osapuolten arvojen ympärille", kertovat Tiia Matikkala ja Kami Kortelainen.

Yhteistyössä korostuu OmaSp:n rooli jääkiekkoilijoiden lähipankkina. Pelaajille ja heidän perheilleen tarjotaan nimetty paikallinen yhteyshenkilö, joka auttaa kokonaisvaltaisesti arjen raha-asioissa, rahoitustarpeissa sekä säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuissa. Tavoitteena on tehdä taloudenhoidosta sujuvaa ja mutkatonta myös tilanteissa, joissa urheilijan työuraan liittyy määräaikaisia sopimuksia, muutoksia paikkakunnalta toiselle tai muita tavanomaisesta poikkeavia tarpeita.

Yhteistyö tukee pelaajien taloudellista hyvinvointia

OmaSp:n paikalliset yhteyshenkilöt ovat pelaajien tavoitettavissa suoran yhteyden kautta ja pystyvät kartoittamaan pelaajan sekä hänen perheensä taloudellista tilannetta yksilöllisesti. Yhteyshenkilöt vierailevat myös liigaseurojen tilaisuuksissa ja esittäytyvät pelaajille kauden käynnistyessä.

”OmaSp:lle on tärkeää olla mukana kumppanuuksissa, joissa voimme tarjota konkreettista hyötyä ja asiantuntemusta. Jääkiekkoilijoiden arki ja taloudelliset tarpeet voivat poiketa monella tavalla tavanomaisesta työurasta", sanoo OmaSp Helsingin konttorinjohtaja Tiia Matikkala. 

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"Haluamme olla pelaajille ja heidän perheilleen luotettava kumppani, joka auttaa rakentamaan taloudellista hyvinvointia sekä peliuran aikana että sen jälkeen”, sanovat Sini Quaco (kuvassa vas.), Aura Linhares ja Tiia Matikkala OmaSp:sta.

SJRY:n tehtävänä on parantaa jääkiekkoilijoiden asemaa ja arvostusta. Vuonna 1973 perustettu yhdistys tukee pelaajia heidän ammatillisissa, yhteiskunnallisissa ja urheilullisissa kysymyksissään sekä auttaa valmistautumaan myös pelaajauran jälkeiseen aikaan.

”Pelaajan ura on usein ajallisesti rajallinen ja siihen liittyy monia erityisiä kysymyksiä. On tärkeää, että pelaajilla on käytettävissään asiantuntevaa tukea myös talouden suunnitteluun. Yhteistyö OmaSp:n kanssa vahvistaa tätä tavoitetta ja tarjoaa jäsenillemme paikallista, helposti lähestyttävää pankkiasiantuntemusta”, sanoo Suomen Jääkiekkoilijat ry:n konsultti Kami Kortelainen.

Yhteistyö rakentuu molempien osapuolten arvojen ympärille. OmaSp:n asiakaslähtöinen ja paikallinen toimintamalli sekä SJRY:n vastuullinen ja jäsenlähtöinen työ tukevat yhteistä tavoitetta: pelaajien ja heidän perheidensä taloudellisen hyvinvoinnin vahvistamista.

Lisätietoja:

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Kuvat

Kuvassa Tiia Matikkala ja Kami Kortelainen.
"Nyt käynnistynyt yhteistyömme rakentuu molempien osapuolten arvojen ympärille", kertovat Tiia Matikkala ja Kami Kortelainen.
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Kuvassa vas. Sini Quaco, Aura Linhares ja Tiia Matikkala.
"Haluamme olla pelaajille ja heidän perheilleen luotettava kumppani, joka auttaa rakentamaan taloudellista hyvinvointia sekä peliuran aikana että sen jälkeen”, sanovat Sini Quaco (kuvassa vas.), Aura Linhares ja Tiia Matikkala OmaSp:sta.
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OmaSp lyhyesti

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki, joka palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digikanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. Sen keskeisenä tavoitteena on ensiluokkainen asiakaskokemus henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa.

OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita, kuten luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. Pankki harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

Suomen Jääkiekkoilijat ry lyhyesti

Suomen Jääkiekkoilijat ry eli Pelaajayhdistys on vuonna 1973 perustettu jääkiekkoilijoiden etujärjestö. Suomen Jääkiekkoilijat ry:n missiona on parantaa jääkiekkoilijan asemaa ja arvostusta. Pelaajayhdistys auttaa ja tukee pelaajia sekä huolehtii myös uran jälkeiseen aikaan valmistautumisesta.

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