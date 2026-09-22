Kittuisissa säilyy rantautumismahdollisuus laiturin purkamisen jälkeen
22.9.2026 12:29:19 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus on keskustellut sidosryhmien kanssa Kittuisten laiturin purkamisesta Houtskarissa ja ranta-alueen viimeistelytöistä. Elinvoimakeskus viimeistelee ranta-alueen siten, että mahdollisuus rantautumiseen säilyy laiturin purkamisen jälkeen. Ratkaisu turvaa siten alueen keskeiset käyttötarpeet myös laiturin purkamisen jälkeen.
Kittuisten laituria on viime vuosina käytetty vain erittäin vähän yhteysalusliikenteessä. Ennen purkutyön käynnistymistä elinvoimakeskuksella ei ollut kattavaa tietoa laiturin muusta paikallisesta käytöstä ja siihen liittyvistä tarpeista. Vaikka laiturilla on ollut myös muuta paikallista käyttöä, tienpitäjän rahoitus kohdistuu yhteysalusliikenteen tarpeisiin, eikä sitä voida käyttää rakenteen uusimiseen muita käyttötarkoituksia varten.
Sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella elinvoimakeskus viimeistelee ranta-alueen siten, että mahdollisuus rantautumiseen säilyy myös laiturin purkamisen jälkeen. Vaikka itse keulaportti puretaan, muotoillaan rannan louhepenkka ja verhoillaan se fenderimatolla siten, että paikka on jatkossakin käytettävissä sekä yhteysalusliikenteelle että esimerkiksi puutavaran lastaukseen ja pelastuslaitoksen tarpeisiin. Ratkaisu turvaa siten alueen keskeiset käyttötarpeet myös laiturin purkamisen jälkeen.
Taustaa
Kittuisten yhteysaluslaituri oli huonokuntoinen ja käyttöikänsä päässä. Lisäksi sen kunto muodosti riskin viereisen maantielauttapaikan toiminnalle. Koska laiturin uusimiselle ei ollut käytettävissä rahoitusta eikä vaurioitunutta rakennetta voitu jättää paikalleen aiheuttamaan riskiä, laituri päätettiin purkaa. Purkutyön käynnistyttyä elinvoimakeskus sai tietoa laiturin merkityksestä muun muassa paikallisille toimijoille ja muille viranomaisille.
Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600
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