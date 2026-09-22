Koko halli sjungaa! – Huippusuosittu kulttuurispektaakkeli Red Classics lokakuussa Nordiksella
24.9.2026 10:21:42 EEST | Oy Sinebrychoff Ab | Tiedote
Red Classics -erikoistapahtuma järjestetään Helsingin jäähallilla lauantaina 10.10.2026 HIFK-KalPa-ottelun yhteydessä jo viidettä kertaa. Sinebrychoffin ja HIFK:n yhteistyötä juhlistava kulttuurispektaakkeli yhdistää livemusiikin ja lätkän.
Valtaosa ottelutapahtuman musiikista tulee Timo Brass Bandin säestämänä. Tällä kertaa vuorovaikutus stadilaisyleisön kanssa viedään ennen kokemattomalle tasolle, kun Sinebrychoff ja HIFK haastavat tapahtumassa koko Nordiksen liittymään fanien valitsemaan yhteislauluun yhdessä livebändin kanssa.
Peliin tulevat katsojat saavat tapahtuman kunniaksi punaisen Red Classics -huivin. Sinebrychoffin panimohevoset vastaanottavat katsojat tuttuun tapaan Nordiksen pääovilla.
”Red Classics on ollut vuodesta toiseen yksi kauden odotetuimmista teemaotteluista, eikä ihme. Se yhdistää jääkiekon, musiikin ja yhteisöllisyyden tavalla, jonka voi kokea vain paikan päällä. Tapahtuma kiteyttää sen, että jääkiekko on parasta livenä – yhdessä koettuna”, sanoo Tommi Hintikka, myynti- ja markkinointijohtaja Helsingin IFK:sta.
Red Classics -stipendillä tukea nuorisokiekkoiluun
Sinebrychoff lahjoittaa Red Classics -stipendillä 20 000 euroa HIFK Ishockey rf:n kautta nuorisokiekkoilun tueksi. HIFK:n ottelussa käyttämät erikoispelipaidoin huutokaupataan ottelun jälkeen, ja niidenkin tuotot ohjataan HIFK:n nuorisokiekkoiluun perheiltä tulevien tukihakemusten perusteella.
”Hyvä harrastus, liikunta ja kaverit ovat tärkeitä kaikille ja erityisesti nuorille. Red Classics -stipendillä saadaan kentälle moni sellainen poika ja tyttö, joilla muuten ei olisi siihen mahdollisuutta”, sanoo Sinebrychoffin tapahtumista, sponsoroinnista ja viestinnästä vastaava markkinointijohtaja Joonas Säkkinen.
Yhteistyöllä on tuettu nuorten harrastuksia jo pitkään, Sinebrychoff-stipendillä on tuettu pääkaupunkialueen nuorten kiekkoilua 20 000 euron vuosittaisella lahjoituksella HIFKin junioritoimintaan jo vuodesta 2014. Kotikaupungissaan Keravalla Sinebrychoff on lisäksi tukenut nuorten harrastuksia yhdessä Keravan kaupungin kanssa jo 16 vuotta nuorisostipendein.
Helsingin IFK:n ja Sinebrychoffin yhteistyö alkoi kiekkokaudella 1985 – 1986, ja nyt pelattava kausi on siten 41. yhteinen. Sinebrychoffin ja HIFKin yhteistyö on yksi vanhimpia urheiluseuran ja yhtiön välisiä katkeamattomia kumppanuuksia maailmassa. Sinebrychoff täyttää lokakuussa jo 207 vuotta.
Mediayhteydet:
- Viestintäpäällikkö Kim Salin, Helsingin IFK, email: kim.salin@hifk.fi, tel: 044 980 8274
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Yhteyshenkilöt
Timo MikkolaviestintäpäällikköSinebrychoffPuh:+358408307176timo.mikkola@sff.fi
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Tietoja julkaisijasta
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