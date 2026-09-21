Tuhansien lasten ja nuorten liikuntatapahtuma kokoaa pääkaupunkiseudun koululaiset Espooseen torstaina 24.9.

School Action Day on osa Euroopan urheiluviikkoa, jota vietetään ympäri Eurooppaa vuosittain 23.–30.9. Euroopan komission käynnistämän teemaviikon tavoitteena on innostaa ihmisiä liikkumaan ja löytämään liikunnan iloa.

Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki

School Action Day -tapahtuma tarjoaa pääkaupunkiseudun 3.–9.-luokkalaisille mahdollisuuden viettää koulupäivän liikkumalla, kokeilemalla uusia lajeja ja kokemalla liikunnan iloa yhdessä muiden kanssa. Päivän aikana koululaiset pääsevät liikkumaan 60 erilaisella liikunta- ja urheiluseurojen sekä lajiliittojen ja muiden yhteistyökumppaneiden järjestämällä toimintapisteellä. Jokaiselle osallistujalle tarjotaan päivän aikana vähintään 90 minuuttia ohjattua liikettä.

Ohjelmassa on esimerkiksi tennistä, jalkapalloa, sirkusta, tanssia, capoeiraa, koripalloa, voimistelua, cheertanssia, pöytätennistä, salibandyä, yleisurheilua ja e-urheilua.

Tapahtuman avaustilaisuuden jälkeen koululaiset sekä muun muassa Helsingin kaupungin apulaispormestari Shawn Huff ja Euroopan parlamentin jäsen Sebastian Tynkkynen lähtevät tutustumaan Kameleontenin liikuntapisteisiin sekä vierailevat tapahtumatorilla.

Kummiurheilijat innostavat lapsia liikkumaan

Tapahtumassa on mukana espoolaisten urheiluseurojen kummiurheilijoita Cetuksesta, Esport Oilersista ja FC Hongasta. FC Hongan naisten edustusjoukkueesta mukana on Laura Linnala ja miesten edustusjoukkueesta Kariim Al-Wehliye. Esport Oilersin kummiurheilijana tapahtumassa toimii maalivahti Markus Laakso. Cetuksen kummiurheilijana paikalla on Iiris Nurmi. Kummiurheilijat kannustavat lapsia ja nuoria liikkumaan sekä järjestävät heille omaan lajiinsa liittyviä liikuntahaasteita tapahtumatorilla. FC Hongan kummiurheilijat ovat paikalla klo 12–12.30. Muut kummiurheilijat ovat paikalla koko tapahtuman ajan.

Toivotamme median edustajat tervetulleiksi seuraamaan tapahtumaa, haastattelemaan järjestäjiä ja vieraita sekä tallentamaan tuhansien lasten ja nuorten yhteistä liikuntapäivää.

Olemme tiedustelleet osalta luokista lasten kuvauslupia jo etukäteen. Median edustajat saavat tapahtuman infopisteeltä tarkemmat tiedot toimintapisteistä ja luokista, joiden kuvausluvat ovat tiedossa. Muissa tapauksissa kuvausluvat tulee varmistaa luokan opettajalta. Infoteltta sijaitsee Leppävaaran stadionin viereisellä tapahtumatorilla. Teltan tunnistaa Espoo liikkuu -logosta.

School Action Day -tapahtuma: