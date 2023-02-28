Anfra Oy

Anfra voitti sähköasemaurakan Västerbottenista

23.9.2026 09:57:16 EEST | Anfra Oy | Tiedote

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Pohjoismainen infra- ja betonirakentaja Anfra laajentaa toiminta-aluettaan Ruotsissa Norrbottenista etelään. Anfra-konserniin kuuluva Anfra Nordic AB on solminut sopimuksen maarakennus- ja perustustöistä Hällnäsin sähköasemahankkeelle Västerbottenissa. Urakalla on tiukat ympäristövaatimukset: kaikilta työkoneilta edellytetään fossiilivapautta.

Ilmakuva metsän ympäröimästä sähköasema-alueesta Suomessa. Alueella näkyy voimajohtoja, teräsrakenteita ja työmaateitä.
Kuvituskuva vastaavanlaisesta sähköasemahankkeesta Suomessa. Anfra Nordic AB toteuttaa Hällnäsin sähköaseman uudistamishankkeen maarakennus- ja betonityöt Ruotsin Västerbottenissa.

Anfra Nordic AB toteuttaa Västerbottenin Vindelnissä sijaitsevan Hällnäsin sähköaseman uudistamishankkeen maarakennus- ja betonityöt. Syksyllä 2026 käynnistyvän urakan tilaajana toimii Omexom (Sverige) ja loppuasiakkaana Vattenfall Eldistribution AB.

Hanke on Anfralle toistaiseksi eteläisin Ruotsissa. Aiemmin yhtiö on urakoinut pääasiassa pohjoisemmassa, Norrbottenin läänissä.

"Tämä on meille myös strategisesti tärkeä urakka. Olemme vakiinnuttaneet jalansijamme Norrbottenissa ja nyt osoitamme, että kilpailukykymme kantaa myös etelämmäs Västerbotteniin. Ruotsin markkina on erittäin vahva, ja vankalle infraosaamisellemme on selkeää kysyntää", toteaa Anfra Nordicin projektimyyjä Jim Liljekvist.

Urakka sisältää asema-alueen maarakennustyöt, kaapelireittien kaivutyöt sekä muuntajien ja kytkinlaitosten betoniperustukset. Lisäksi urakkaan sisältyy muun muassa muuntaja- ja laiterakennuksen perustusten sekä kaapelikanavien rakennesuunnittelu. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan kesäkuun 2028 loppuun mennessä.

Turvallisuus, ympäristö ja laatu edellä

Hällnäsin hanke on konkreettinen esimerkki Ruotsin infrarakentamisen tiukentuneista ympäristövaatimuksista. Urakassa käytettävien maarakennuskoneiden on toimittava sataprosenttisesti fossiilivapaalla HVO 100 -polttoaineella.

"Ruotsissa tilaajat vaativat nykyään poikkeuksetta erittäin korkeaa ympäristö- ja laatuajattelua. Meille tämä sopii erinomaisesti. Kun koneet käyvät uusiutuvilla polttoaineilla ja tekeminen on ISO-sertifioitua, pystymme vastaamaan vaativienkin toimijoiden kriteereihin", Liljekvist summaa.

LISÄTIEDOT:

Jim Liljekvist

Projektimyyjä, Anfra Nordic AB

+358406764988

jim.liljekvist@anfra.se

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Ilmakuva metsän ympäröimästä sähköasema-alueesta Suomessa. Alueella näkyy voimajohtoja, teräsrakenteita ja työmaateitä.
Kuvituskuva vastaavanlaisesta sähköasemahankkeesta Suomessa. Anfra Nordic AB toteuttaa Hällnäsin sähköaseman uudistamishankkeen maarakennus- ja betonityöt Ruotsin Västerbottenissa.
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Anfra on voimakkaasti kasvava pohjoismainen infra- ja betonirakentamisen ammattilainen. Ruotsissa yhtiö toimii nimellä Anfra Nordic AB. Koko konsernin liikevaihto on yli 84 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 250 ammattilaista. Yhtiö tarjoaa vaativille infra- ja teollisuushankkeille kokonaisvaltaista urakointipalvelua, johon sisältyvät sekä rakennesuunnittelu että urakointi.

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