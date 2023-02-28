Anfra voitti sähköasemaurakan Västerbottenista

Anfra Nordic AB toteuttaa Västerbottenin Vindelnissä sijaitsevan Hällnäsin sähköaseman uudistamishankkeen maarakennus- ja betonityöt. Syksyllä 2026 käynnistyvän urakan tilaajana toimii Omexom (Sverige) ja loppuasiakkaana Vattenfall Eldistribution AB.

Hanke on Anfralle toistaiseksi eteläisin Ruotsissa. Aiemmin yhtiö on urakoinut pääasiassa pohjoisemmassa, Norrbottenin läänissä.

"Tämä on meille myös strategisesti tärkeä urakka. Olemme vakiinnuttaneet jalansijamme Norrbottenissa ja nyt osoitamme, että kilpailukykymme kantaa myös etelämmäs Västerbotteniin. Ruotsin markkina on erittäin vahva, ja vankalle infraosaamisellemme on selkeää kysyntää", toteaa Anfra Nordicin projektimyyjä Jim Liljekvist.

Urakka sisältää asema-alueen maarakennustyöt, kaapelireittien kaivutyöt sekä muuntajien ja kytkinlaitosten betoniperustukset. Lisäksi urakkaan sisältyy muun muassa muuntaja- ja laiterakennuksen perustusten sekä kaapelikanavien rakennesuunnittelu. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan kesäkuun 2028 loppuun mennessä.

Turvallisuus, ympäristö ja laatu edellä

Hällnäsin hanke on konkreettinen esimerkki Ruotsin infrarakentamisen tiukentuneista ympäristövaatimuksista. Urakassa käytettävien maarakennuskoneiden on toimittava sataprosenttisesti fossiilivapaalla HVO 100 -polttoaineella.

"Ruotsissa tilaajat vaativat nykyään poikkeuksetta erittäin korkeaa ympäristö- ja laatuajattelua. Meille tämä sopii erinomaisesti. Kun koneet käyvät uusiutuvilla polttoaineilla ja tekeminen on ISO-sertifioitua, pystymme vastaamaan vaativienkin toimijoiden kriteereihin", Liljekvist summaa.

LISÄTIEDOT:

Jim Liljekvist

Projektimyyjä, Anfra Nordic AB

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