Maija Kylkilahti Radion sinfoniaorkesterin intendentiksi

Kylkilahti tuo tehtävään laajan kokemuksen suomalaisen orkesterikentän johtamisesta. Hän toimii tällä hetkellä Sinfonia Lahden intendenttinä, jossa hän on toiminut vuodesta 2022. Sitä ennen hän toimi Sinfonia Lahden apulaisintendenttinä vuosina 2016–2022 ja Tampere Filharmonian apulaisintendenttinä vuosina 2011–2012. Kylkilahti on myös toiminut Tapiola Sinfoniettan, Avanti!-kamariorkesterin ja Helsingin juhlaviikkojen tuottajana. Hän on Suomen sinfoniaorkesterit ry:n hallituksen jäsen.

Kylkilahti on suorittanut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoistutkinnon sekä kulttuurituotannon ylemmän korkeakoulututkinnon.

Intendentin tehtävään kuuluvat orkesterin taiteellisen toiminnan suunnittelu yhteistyössä ylikapellimestari Nicholas Collonin kanssa, siihen liittyvät sopimusneuvottelut sekä orkesterihallinnon esihenkilövastuu. Intendentti toimii Ylen Kulttuuri ja asia-yksikössä. Tehtävässään Kylkilahti raportoi yksikön johtajalle ja vastaavalle päätoimittajalle Johanna Törn-Mangsille.

“Olen todella iloinen, että Maija Kylkilahti lähtee luotsaamaan Radion sinfoniaorkesteria! Hän tuntee taidemusiikin maailman perinpohjin, ja hänessä yhdistyvät kirkas taiteellinen silmä ja vahva johtajakokemus. Olen vakuuttunut siitä, että hänen johdollaan RSO jatkaa loistamistaan suomalaisten rakastamana ja kansainvälisesti korkeatasoisena orkesterina, joka kantaa keskeisesti Ylen kulttuuritehtävää", sanoo Johanna Törn-Mangs.

Radion sinfoniaorkesteri täyttää 100 vuotta syksyllä 2027, ja valmistelut juhlavuotta varten ovat jo käynnissä.

“Radion sinfoniaorkesterin intendenttinä toimiminen on kunniatehtävä, johon tartun suurella innolla. Orkesterilla on ainutlaatuinen asema suomalaisen kulttuurin edistäjänä, kansainvälisesti arvostettuna taiteellisena suunnannäyttäjänä sekä koko kansan tavoittavana musiikin lähettiläänä. Erityisen inspiroivaa on päästä rakentamaan yhdessä Nicholas Collonin ja Ylen moniammatillisen henkilökunnan kanssa syksyllä 2027 alkavaa kautta, jolloin orkesteri juhlii 100-vuotista taivaltaan”, sanoo Maija Kylkilahti.

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on Yleisradion kansainvälisesti palkittu sinfoniaorkesteri, jonka tehtävänä on tuottaa ja edistää suomalaista musiikkikulttuuria. Orkesterin konsertit tavoittavat viikoittain satoja tuhansia kuulijoita niin Musiikkitalossa kuin Yleisradion kanavilla. Orkesterin ylikapellimestarina toimii Nicholas Collon.

Tiedote Ylen yhtiösivuilla.



Haastattelupyynnöt:

Maija Kylkilahti, puh. 050 518 4486





