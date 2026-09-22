Työttömyys väheni ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi Pohjanmaan työllisyysalueella elokuussa

Työllisyysjohtaja Juha Nummelan mukaan elokuun työmarkkinaluvuissa näkyy myönteisiä signaaleja.

”Talouden myönteinen kehitys alkaa vähitellen heijastua myös työmarkkinoille. Työttömyyden lasku ja avoimien työpaikkojen määrän kasvu ovat tervetulleita merkkejä siitä, että työmarkkinatilanne on kehittymässä parempaan suuntaan”, Nummela sanoo.

Työttömyys laski selvästi heinäkuusta

Pohjanmaan työllisyysalueella oli elokuun lopussa yhteensä 8 851 työnhakijaa, joista 4 480 oli työttömiä työnhakijoita. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 18 henkilöllä (-0,4 %). Kuukauden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 866 henkilöllä (-16,2 %).

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuoden takaisesta eniten Vaasassa (-139 henkilöä, -4 %). Prosentuaalisesti suurin vähennys nähtiin Vöyrillä (-29 henkilöä, -16 %). Kunnittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuodentakaisesta eniten Närpiössä, jossa työttömiä oli 54 enemmän kuin vuosi sitten (+38 %).

Työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjanmaan työllisyysalueella oli edelleen korkein Kaskisissa (12,7 %) ja matalin Maalahdessa (4,1 %). Vaasan työttömyysaste oli 8,9 %.

Pitkäaikaistyöttömyys jatkoi kasvuaan

Pitkäaikaistyöttömien, eli henkilöiden, jotka ovat olleet työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, määrä nousi sekä Pohjanmaan työllisyysalueella että valtakunnallisesti vuotta aikaisempaan nähden. Elokuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli työllisyysalueella 1 695, mikä on 185 enemmän kuin vuotta aiemmin (+ 12,3 %). Kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä väheni 104 henkilöllä (-5,8 %).

Koko maassa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuoden aikana 11 %. Edelliskuukauteen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 1,8 %.

Työmarkkinatorille ilmoitettiin enemmän avoimia työpaikkoja kuin vuosi sitten

Pohjanmaan työllisyysalueella ilmoitettiin Työmarkkinatorille elokuussa 573 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 152 paikkaa enemmän kuin heinäkuussa ja 115 enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana.

Koko maassa Työmarkkinatorille julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin elokuussa yhteensä 32 900 uutta avointa työpaikkaa. Määrä on 2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.