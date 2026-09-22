Koulunsa aloittaneet turkulaislapset mukaan monivuotiseen terveyden seurantatutkimukseen
22.9.2026 13:30:26 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Turussa käynnistyy monivuotinen yhteistutkimus, jossa seurataan tänä syksynä koulunsa aloittaneiden lasten liikuntatottumuksia ja terveyttä koko peruskoulun ajan. Tavoitteena on muun muassa selvittää, miten liikkumisen tukemisen kautta saavutetaan terveyshyötyjä pitkällä aikavälillä.
Turussa ensimmäisen luokan syksyllä 2026 aloittaneet lapset ovat mukana seurantatutkimuksessa, joka kestää heidän peruskoulunsa päättymiseen eli vuoteen 2035 saakka. Tavoitteena on muun muassa selvittää, miten ohjatun liikuntaharrastuksen taloudellinen tukeminen vaikuttaa lasten harrastamiseen, fyysiseen toimintakykyyn ja terveyteen ja sitä kautta terveyspalveluiden käyttöön.
– Vuodessa emme välttämättä näe muutoksia, mutta pitkän aikavälin seuranta tuottaa arvokasta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi, kertoo tutkimuksen yhteyshenkilö, erityisasiantuntija Aina-Ilona Terinkoski Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluista.
ProAction Kids -nimellä tunnetussa tutkimuksessa hyödynnettävät tiedot kerätään muun muassa Turun kaupungin rekistereistä, kouluterveydenhuollon tarkastusten yhteydessä tehdyistä mittauksista ja kyselyistä sekä terveydenhuollon asiakastietojen rekisteristä. Tutkimuksessa hyödynnetään myös tietoja, joita saadaan Turun kaupungin 7–19-vuotiaille turkulaisille vuosittain myöntämän liikuntaharrastustuen eli ns. Boostii-edun käytöstä.
– Tiedetään, että ohjattuun seuratoimintaan osallistuminen vähenee, kun lapset lähestyvät teini-ikää. Yhdeksi syyksi on tunnistettu harrastusten kustannukset. Suomessa ei ole aiemmin tutkittu, miten lapsille tarjottu taloudellinen tuki vaikuttaa liikunnan harrastamiseen tai lasten terveyteen, Terinkoski tarkentaa.
Näin tutkimus tehdään
Tutkimus ei vaadi lapselta tai perheeltä erillisiä tutkimuskäyntejä, sillä siinä hyödynnetään tavanomaisia kouluterveydenhuollossa ja koululiikunnassa kertyviä tietoja. Tiedot poimitaan rekistereistä koneellisesti ja anonyymeinä, eikä niistä pysty tunnistamaan yksittäistä lasta tai perhettä. Aineistoa käsitellään ja siitä raportoidaan ryhmätasolla, esimerkiksi ikäryhmittäin ja postinumeroalueittain.
Perheen ei tarvitse erikseen ilmoittaa lapsen osallistumista tutkimukseen. Jos huoltaja ei halua lapsen tietoja käytettävän tutkimuksessa, tietojen käytön voi kieltää ottamalla yhteyttä tutkijoihin. Niille vanhemmille, joiden lasta tutkimus koskee, on välitetty koulujen kautta tarkempaa tietoa.
Tutkimus toteutetaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha), Paavo Nurmi -keskuksen, Turun kaupungin liikuntapalveluiden ja Turun yliopiston yhteistyönä. Tutkimuksen vastuullinen tutkija on FT, erityisasiantuntija Karoliina Salminen Varhan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palveluista. Tutkimuksen rekisterinpitäjä on Varha. Tutkimuksen käynnistämistä on tuettu Novo Nordiskin myöntämällä apurahalla osana Cities for Better Health Turku -yhteistyötä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aina-Ilona TerinkoskiErityisasiantuntijaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 342 7923aina-ilona.terinkoski@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
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