Kouluruokailusuositus ei toteudu eikä sitä valvota – useissa kouluissa syödään hätäisesti jo klo 10. Vihreiden Mari Holopainen vaatii opetusministeri Adlercreutzilta toimia

– Vajaan puolen tunnin toteutumisen ei pidä aiheuttaa sitä, että lapset syövät lounaan klo 9.45. Lapsilla pitää olla aikaa syödä rauhassa. Puolen tunnin ruokailusuositus ei saa myöskään jäädä paperille. On selvitettävä, kuinka paljon ruokailuun todella varataan aikaa ja kuinka suuri osa siitä kuluu jonottamiseen, Holopainen sanoo.

Helsingin Sanomien uutisoinnin (22.9.) mukaan Vantaan Jokiniemen koulussa pienimmät oppilaat syövät lounasta jo kello 9.45. Koulun rehtorin mukaan ruokailuun varataan luokittain 25–30 minuuttia. Taustalla ovat suuren koulun oppilasmäärä sekä keittiön ja ruokalan kapasiteetti. Useassa muussakin kouluissa järjestetään varhaisia ruokailuaikoja.

Kouluruokailusuosituksen mukaan ruokailuun tulisi varata vähintään 30 minuuttia ja lounas ajoittaa noin kello 11–12.

– Jos lounas tarjotaan pian aamupalan jälkeen, lapsella ei välttämättä ole vielä nälkä. Iltapäivällä nälkä voi puolestaan haitata keskittymistä ja jaksamista. Tilannetta ei pidä jättää sen varaan, mitä eväitä kotoa pystytään pakkaamaan mukaan, Holopainen toteaa.

Holopainen nostaa esiin myös koulujen tilasuunnittelun. Ruokalan paikkamäärä, tarjoilulinjastojen toimivuus ja keittiön kapasiteetti vaikuttavat siihen, voidaanko kaikille oppilaille järjestää riittävän pitkä ruokailu järkevään aikaan.

– Koulua suunniteltaessa on varmistettava, etteivät tilat ole niin ahtaita, etteivät kaikki oppilaat ehdi syödä. Hallituksen on selvitettävä, miten valtakunnalliset tilasuunnittelun ohjeet huomioivat paremmin ruokailusuositukset ja miten ohjeistusta on tarpeen täsmentää. Sama arvio tarvitaan, kun koulun oppilasmäärää kasvatetaan.

Holopainen vaatii valtakunnallisen selvityksen rinnalle aikataulua korjaaville toimille ja niiden seurantaa.

– Kouluruokailu on päivittäinen osa lasten hyvinvointia ja koulun kasvatustyötä. Sen onnistuminen edellyttää hyvän ruoan lisäksi riittävästi aikaa, toimivia tiloja ja rauhallista ruokailuhetkeä, Holopainen päättää.