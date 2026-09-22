SDP:n Pia Hiltunen: Talouden paremmat luvut ilahduttavat, mutta VM:n varoitus on hallitukselle vakava viesti

- On hyvä, että työllisyydessä ja kasvussa näkyy vihdoin parempaa. Näitä uutisia Suomi on todella tarvinnut. Samaan aikaan työttömyys on edelleen korkealla ja julkisen talouden tilanne vaikea, Hiltunen sanoo. Elokuun työttömyysasteen trendi oli 10,1 prosenttia.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen julkisyhteisöjen nettomenot kasvavat vuonna 2027 noin 3,4 prosenttia. EU:n Suomelle liiallisen alijäämän menettelyssä asettama korjaava nettomenopolku sallii vuodelle 2027 lähtökohtaisesti 1,5 prosentin kasvun. Arvioinnissa huomioidaan kuitenkin myös Suomelle myönnetty puolustusmenoihin liittyvä jousto.

– Tätä ei voi sivuuttaa olankohautuksella. Hallitus on perustellut mittavia leikkauksiaan sillä, että velkaantuminen on saatava hallintaan. Siksi on perusteltua kysyä, miksi olemme kaikkien tehtyjen sopeutustoimien jälkeen tilanteessa, jossa valtiovarainministeriö arvioi menojen kasvavan selvästi korjaavaa nettomenopolkua nopeammin, Hiltunen sanoo.

Hiltusen mukaan nyt saadut paremmat luvut ovat tervetulleita, mutta Suomen lähtötilanne on edelleen vaikea. Suomi on julkisen talouden tarkkailun lisäksi EU:n sosiaalisen kehityksen erityistarkkailussa. Komission huoli on liittynyt erityisesti työttömyyden kehitykseen, mutta myös pitkäaikaistyöttömyyteen, kotitalouksien tulokehitykseen ja terveyspalveluihin pääsyyn.

– On hyvä, että työllisyydessä ja talouskasvussa näkyy nyt parempaa. Mutta muutama myönteinen luku ei vielä ratkaise niitä ongelmia, joiden vuoksi Suomi on joutunut EU:ssa tarkempaan seurantaan niin julkisen talouden kuin sosiaalisen kehityksen osalta. Nyt olennaista on, että kasvu jatkuu, muuttuu uusiksi työpaikoiksi ja vahvistaa samalla julkista taloutta, Hiltunen sanoo.