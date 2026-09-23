Jyväskylän yliopisto kutsuu keskisuomalaiset mukaan laajaan terveystutkimukseen

Tutkimuskyselyjen lähettäminen on alkanut, ja vastauksia on kertynyt jo kaksi tuhatta.

"On ollut hienoa nähdä keskisuomalaisten innokkuus tutkimukseen. Jokainen vastaus on tutkimuksen kannalta arvokas", kertoo tutkimuksen johtaja, apulaisprofessori Elina Sillanpää Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Kutsut tutkimukseen lähetetään sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti kirjepostina, jos henkilön sähköpostiosoitetta ei ole saatavilla. Tutkimukseen kutsuttavilla kysely on jo vastattavissa OmaBiopankissa (www.omabiopankki.fi), eikä erillistä tutkimuskutsua tarvitse odottaa.

Vastaajat saavat henkilökohtaista palautetta elämäntavoistaan

Perimä, elämäntavat ja terveys (BioRecall) -tutkimuksessa osallistujilta kerätään kyselyllä tietoa elämäntavoista, ja tiedot yhdistetään Keski-Suomen Biopankin rekisteritietoihin. Kyselytietojen ja biopankkiaineistojen yhdistäminen mahdollistaa tutkimuksen, joka auttaa ymmärtämään perimän, elämäntapojen, elinympäristön ja terveyden vuorovaikutusta.

Tavoitteena on löytää uusia keinoja sairauksien ehkäisyyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. Myös osallistuja hyötyy, sillä sähköiseen kyselyyn vastaaja saa kyselyn yhteydessä arvokasta yksilöllistä palautetta elämäntavoistaan suhteessa kansallisiin suosituksiin. Palautetta annetaan muun muassa ravitsemuksesta, stressistä, liikkumisesta ja unesta.

Keski-Suomen Biopankki kasvaa vauhdilla

Keski-Suomen Biopankkiin kuuluu jo noin 10 prosenttia maakunnan väestöstä, ja viimeisen vuoden aikana näytteen antaneiden määrä on kasvanut 1 600 henkilöllä.

“Kasvu kertoo ihmisten luottamuksesta tutkimukseen sekä halusta olla mukana edistämässä terveyttä ja hyvinvointia. Nyt kerättävä hieno aineisto antaa meille tutkijoille mahdollisuuden hakea myös kansainvälistä tutkimusrahoitusta, mikä tuo työtä ja osaamista Keski-Suomeen", kertoo Sillanpää.

Nuoria aikuisia halutaan mukaan tutkimukseen

Tutkimukseen toivotaan edelleen mukaan lisää osallistujia. Kaikilla keskisuomalaisilla on mahdollisuus osallistua, ja erityisesti tutkimukseen toivotaan lisää työikäisiä ja nuoria aikuisia. Tavoitteena on tutkia sairauksien kehittymistä läpi elämänkulun. Siksi on tärkeää saada myös nuoria mukaan.

Osallistuminen on yksinkertaista:

Anna biopankkisuostumus Voit antaa suostumuksen sähköisesti tai paperilomakkeella. Suostumuslomakkeet löytyvät osoitteesta: www.hyvaks.fi/biopankki. Muista antaa suostumuksen yhteydessä lupa yhteydenottoon, jos haluat osallistua BioRecall-tutkimukseen. Anna biopankkinäyte Verinäytteen voi antaa sairaala Novan Nopsa-näytteenottopisteessä aikaisintaan kahden arkipäivän kuluttua suostumuksen antamisesta. Näyte voidaan ottaa myös hoitoon liittyvän näytteenoton yhteydessä missä tahansa Fimlabin toimipisteessä. BioRecall-tutkimukseen kutsutaan mukaan kaikki, jotka ovat antaneet näytteen 31.10.2026 mennessä. Vastaa kyselyyn Kysely ei ole täytettävissä heti biopankkiin liittymisen yhteydessä. Syksyn 2026 aikana biopankkiin liittyneet saavat marraskuussa tutkimuskutsun ja pääsevät vastaamaan kyselyyn OmaBiopankin kautta marraskuun alkupuolelta lähtien.

Lisätietoja

Hankkeen verkkosivut

Keski-Suomen Biopankin verkkosivut: www.hyvaks.fi/biopankki (Täältä löydät myös vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin.)

Hankkeen koordinaattorit:

Tiina Föhr, +358503316598, tiina.m.fohr@jyu.fi ja Suvi Ravi, +358406707282, suvi.m.ravi@jyu.fi

Tutkimuksen johtaja: Elina Sillanpää, +358401429639, elina.sillanpaa@jyu.fi