Jyväskylän yliopisto kutsuu keskisuomalaiset mukaan laajaan terveystutkimukseen
23.9.2026 07:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopisto on käynnistänyt laajan tutkimuksen, jossa kerätään tietoa keskisuomalaisten elämäntavoista. Kutsu kyselytutkimukseen lähetetään kaikille Keski-Suomen Biopankkiin näytteen ja yhteydenottoluvan antaneille henkilöille syksyn aikana. Tutkimukseen voi edelleen tulla mukaan antamalla biopankkinäytteen syksyn aikana. Erityisesti tutkimukseen toivotaan mukaan lisää työikäisiä ja nuoria aikuisia.
Tutkimuskyselyjen lähettäminen on alkanut, ja vastauksia on kertynyt jo kaksi tuhatta.
"On ollut hienoa nähdä keskisuomalaisten innokkuus tutkimukseen. Jokainen vastaus on tutkimuksen kannalta arvokas", kertoo tutkimuksen johtaja, apulaisprofessori Elina Sillanpää Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.
Kutsut tutkimukseen lähetetään sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti kirjepostina, jos henkilön sähköpostiosoitetta ei ole saatavilla. Tutkimukseen kutsuttavilla kysely on jo vastattavissa OmaBiopankissa (www.omabiopankki.fi), eikä erillistä tutkimuskutsua tarvitse odottaa.
Vastaajat saavat henkilökohtaista palautetta elämäntavoistaan
Perimä, elämäntavat ja terveys (BioRecall) -tutkimuksessa osallistujilta kerätään kyselyllä tietoa elämäntavoista, ja tiedot yhdistetään Keski-Suomen Biopankin rekisteritietoihin. Kyselytietojen ja biopankkiaineistojen yhdistäminen mahdollistaa tutkimuksen, joka auttaa ymmärtämään perimän, elämäntapojen, elinympäristön ja terveyden vuorovaikutusta.
Tavoitteena on löytää uusia keinoja sairauksien ehkäisyyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. Myös osallistuja hyötyy, sillä sähköiseen kyselyyn vastaaja saa kyselyn yhteydessä arvokasta yksilöllistä palautetta elämäntavoistaan suhteessa kansallisiin suosituksiin. Palautetta annetaan muun muassa ravitsemuksesta, stressistä, liikkumisesta ja unesta.
Keski-Suomen Biopankki kasvaa vauhdilla
Keski-Suomen Biopankkiin kuuluu jo noin 10 prosenttia maakunnan väestöstä, ja viimeisen vuoden aikana näytteen antaneiden määrä on kasvanut 1 600 henkilöllä.
“Kasvu kertoo ihmisten luottamuksesta tutkimukseen sekä halusta olla mukana edistämässä terveyttä ja hyvinvointia. Nyt kerättävä hieno aineisto antaa meille tutkijoille mahdollisuuden hakea myös kansainvälistä tutkimusrahoitusta, mikä tuo työtä ja osaamista Keski-Suomeen", kertoo Sillanpää.
Nuoria aikuisia halutaan mukaan tutkimukseen
Tutkimukseen toivotaan edelleen mukaan lisää osallistujia. Kaikilla keskisuomalaisilla on mahdollisuus osallistua, ja erityisesti tutkimukseen toivotaan lisää työikäisiä ja nuoria aikuisia. Tavoitteena on tutkia sairauksien kehittymistä läpi elämänkulun. Siksi on tärkeää saada myös nuoria mukaan.
Osallistuminen on yksinkertaista:
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Anna biopankkisuostumus
Voit antaa suostumuksen sähköisesti tai paperilomakkeella. Suostumuslomakkeet löytyvät osoitteesta: www.hyvaks.fi/biopankki. Muista antaa suostumuksen yhteydessä lupa yhteydenottoon, jos haluat osallistua BioRecall-tutkimukseen.
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Anna biopankkinäyte
Verinäytteen voi antaa sairaala Novan Nopsa-näytteenottopisteessä aikaisintaan kahden arkipäivän kuluttua suostumuksen antamisesta. Näyte voidaan ottaa myös hoitoon liittyvän näytteenoton yhteydessä missä tahansa Fimlabin toimipisteessä. BioRecall-tutkimukseen kutsutaan mukaan kaikki, jotka ovat antaneet näytteen 31.10.2026 mennessä.
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Vastaa kyselyyn
Kysely ei ole täytettävissä heti biopankkiin liittymisen yhteydessä. Syksyn 2026 aikana biopankkiin liittyneet saavat marraskuussa tutkimuskutsun ja pääsevät vastaamaan kyselyyn OmaBiopankin kautta marraskuun alkupuolelta lähtien.
Lisätietoja
Keski-Suomen Biopankin verkkosivut: www.hyvaks.fi/biopankki (Täältä löydät myös vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin.)
Hankkeen koordinaattorit:
Tiina Föhr, +358503316598, tiina.m.fohr@jyu.fi ja Suvi Ravi, +358406707282, suvi.m.ravi@jyu.fi
Tutkimuksen johtaja: Elina Sillanpää, +358401429639, elina.sillanpaa@jyu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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