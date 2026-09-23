Aluehallitus lausui NordLabin talouden tasapainottamisesta
23.9.2026 12:15:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 22.9.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus käsitteli NordLabin talouden tasapainottamista ja asiakaskohtaisten vuokrasopimusten vuokrienkorotusta.
NordLab tasapainottaa talouttaan
NordLab hyvinvointiyhtymä valmistelee toimia, joilla sen talous saadaan kestävälle pohjalle tulevina vuosina. Taloustilanne edellyttää säästötoimien jatkamista ja laboratoriopalvelujen hintojen korottamista.
NordLab on pyytänyt omistajahyvinvointialueiltaan lausuntoja valmistelun tueksi. Säästötoimet voivat vaikuttaa merkittävästi palvelujen saatavuuteen ja hyvinvointialueiden toimintaan.
Pohde korostaa lausunnossaan, ettei talouden tasapainottaminen saa vaarantaa potilasturvallisuutta tai palvelujen saatavuutta. Erityisesti on turvattava päivystyksellinen ja muu aikakriittinen analytiikka, välittömiä hoitopäätöksiä tukevat tutkimukset, potilaiden kotiutumista ja hoitoketjuja sujuvoittavat laboratoriopalvelut sekä toiminnan jatkuvuus häiriö- ja poikkeustilanteissa. Pohde hyväksyy NordLabin palveluhintojen korottamisen noin neljällä prosentilla vuonna 2027.
Asiakaskohtaisten vuokrasopimusten vuokria korotetaan ensi vuonna
Pohteella on eri toimialueilla lukuisa määrä asiakaskohtaisia huoneistojen vuokrasopimuksia. Osassa sopimuksista vuokran korotus perustuu elinkustannusindeksiin. Elokuussa julkaistun indeksin mukaan hinnat nousivat vuodessa 2,2 prosenttia.
Vuonna 2026 vuokria ei korotettu, ellei sopimuksissa ollut erikseen määritelty vuokrankorotuksista. Vuoden 2027 osalta aluehallitus linjasi, että asukaskohtaisten vuokrasopimusten vuokria korotetaan 2,2 prosenttia, ellei sopimuksissa ole muuta määritelty.
Muut kokousasiat
Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Rahoituksen puitesopimus Oulun yliopistollisen sairaalan H-rakennuksen rahoittamiseksi
- Kempeleen Vihikari 10:n varastotilojen vuokrasopimuksen muuttaminen määräaikaiseksi
- Esko Systems Oy:n jatkuvan palvelun sopimushinta ja toimitussopimukset
- Sopimuksen siirtäminen NordLabilta Pohteelle
- Vakiinnuttamisrahan käyttökohteisiin liittyvä selvitys valtiovarainministeriölle
- Hankintapäätös: Terveyskeskus- ja sairaalatasoiset natiivikuvauslaitteet
- Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen
Aluehallitus äänesti otto-oikeuden käyttämisestä Lumijoen palvelukoti Lumilyhdyn lakkauttamista koskevassa asiassa. Päätös pysyi voimassa äänin 8–5.
Palvelukoti Lumilyhdyn toiminta päättyy marraskuun 2026 loppuun mennessä. Lumilyhdyn tilat eivät täytä yhteisölliselle asumiselle asetettuja vaatimuksia esimerkiksi asuntojen varustelun, esteettömyyden ja tilaratkaisujen osalta.
Lumilyhdyssä on tällä hetkellä yhdeksän asiakasta. Asiakkaiden palvelut järjestetään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa keskustellen.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 6.10.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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