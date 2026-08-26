Organisaatiouudistus etenee – yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät

Neuvottelujen piirissä ovat vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen (RSKK) henkilöstö, lukuun ottamatta yksikönpäälliköitä ja RSKK:n täydennyskoulutuspäällikköä. Neuvotteluesitys on annettu neuvotteluosapuolille 22.9.2026 ja neuvottelut alkavat 1.10.2026.

Eduskunta hyväksyi syyskuussa 2026 lakimuutokset, jotka mahdollistavat Rise 3.0 -organisaatiouudistuksen etenemisen. Tämänhetkisen arvion mukaan uusi laki tulee voimaan 1.4.2027.

Uudistuksella vahvistetaan yhtenäisiä toimintatapoja

Tässä organisaatiouudistuksen toisessa vaiheessa uudistetaan rikosseuraamuskeskusten henkilöstörakennetta ja johtamisjärjestelmää sekä rikosseuraamusalan koulutusjärjestelmää. Tavoitteena on luoda valtakunnallisesti yhdenmukaisempi organisaatiorakenne, selkeyttää tehtävänkuvia sekä vahvistaa lähiesihenkilötyötä.

Uudistus voi vaikuttaa muun muassa henkilöstön tehtäviin ja vaativuustasoihin, virkanimikkeisiin, kelpoisuusehtoihin, toimivaltuuksiin sekä virkapaikkaan. Lisäksi muutoksia voi tulla eri henkilöstöryhmien määrään yksiköissä.

– Tavoitteena on selkeämpi ja yhtenäisempi Rikosseuraamuslaitos. Vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa pitää voida keskittyä tärkeimpään eli seuraamusten turvalliseen ja vaikuttavaan täytäntöönpanoon. Samalla on huolehdittava siitä, että henkilöstön osaaminen ja työpanos käytetään siellä, missä niitä eniten tarvitaan. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun työmäärä kasvaa ja resursseja on käytettävissä niukasti, sanoo pääjohtaja Anna Arola-Järvi.